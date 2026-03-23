Jorge Drexler explica el significado de 'Taracá' y por qué tuvo la necesidad de grabar el disco en Uruguay

Hacía tiempo que Jorge Drexler no se pasaba por Cuerpos especiales y su visita ha sido toda una alegría para Eva Soriano y Nacho García.

El cantante uruguayo estrena Taracá, que llega cuatro años después del premiado Tinta y Tiempo. "Cada vez se me separan más los discos, no porque no tenga ganas de hacer discos, sino porque cada vez me invitan a tocar en más lugares y como me gusta...", ha contado el compositor que si está en la carretera no se sienta a escribir, prefiere aprovechar para disfrutar del lugar.

"Cada vez vamos con más pausa, dosificamos los conciertos un poco más. Me gusta estar un día en la ciudad entre concierto y concierto", ha explicado sobre cómo ha cambiado su forma de concebir las giras con los años.

El intérprete de 60 años regresó a Uruguay para grabar este álbum que lleva como título una onomatopeya que podría funcionar como hechizo. "Taracá podría ser el sonido que hace El tambor chico del que habla la canción", dice sobre el tercer tema del álbum en el que colabora con el proyecto cultural Rueda de Candombe. "Es uno de los tambores del candombe, que es el ritmo nacional de Uruguay".

"Taracá es un aféresis que es estar acá. Estar en el lugar"

"Es un ritmo muy energético, muy poderoso, como todo lo que viene de África que luego ha germinado en América", añade sobre este sonido que funciona como hechizo. "Tiene más significados. Taracá es un aféresis que es estar acá. Estar en el lugar. La canción dice, Estar acá y estar ahora. Es como un hechizo que invoca el presente de alguna manera".

La necesidad de volver a Montevideo

Jorge Drexler viajó a Montevideo para grabar este álbum y lo hizo para responder a una necesidad. "Cumplí 60 y 30 años de estar en Madrid. Me di cuenta de que la mitad de mi vida la había vivido aquí. Eso te genera como... pierdo la vinculación, no la pierdo, vuelvo...", ha explicado a Eva y Nacho sobre las dudas que le sobrevolaron ante de entrar en el estudio.

"El año antes de hacer el disco murió mi padre, mi madre se había ido hace unos años... Cuando algo así cambia en tu vida tienes necesidad de establecer tierra, de tocar raíz. Ma pasó lo mismo cuando fui padre, el primer disco que hice después de ser padre por primera vez, cuando nació mi hijo Pablo, lo fui a hacer a Uruguay. Sentí como... Guau, este cambio... Qué significa ser padre... Y ahora qué significa dejar de ser hijo...", ha añadido el cantante, que asegura que le está sorprendiendo la buena acogida que el disco está teniendo en España. No lo vio venir.

La neofobia y trabajar con jóvenes productores

Jorge Drexler se une en este álbum a productores muy jóvenes, algo que le cuesta a artistas de su generación.

"Hay una cosa que es la neofobia, la fobia a lo nuevo. Eso nos distingue como especie", ha dicho para tratar de explicar por qué artistas veteranos muestran reacción a las nuevas tendencias musicales. "Estamos acostumbrados a conocer algo, establecerlo como norma y operar con eso que tenemos nos facilita mucho la vida pero, en cuanto aparece una cosa nueva como un género nuevo, da mucho miedo".

"En cuanto aparece una cosa nueva como un género nuevo, da mucho miedo"

Para Jorge Drexler, "nuestro cerebro tiene mucha capacidad para resolver problemas nuevos pero prefiere toda la vida solucionar los problemas de la misma manera que los solucionó siempre. El caminito de hormigas, siempre", ha añadido el cantante para el que "la neofobia es una forma de discriminación",

"Cuando dices la música de los jóvenes es una porquería, estás discriminando a un grupo entero", ha continuado para luego defender la idea de que "el ser humano siempre tiene capacidad de hacer cosas hermosas y espantosas en todas las generaciones". "Partiendo de esa base, voy a escuchar cosas que me gustan y las que no no las voy a escuchar", ha dicho sobre su forma de actuar antes y ahora. "Lo que me llama la atención es que muchas veces la gente que sufrió neofobia cuando era joven la ejerce ahora de mayor".

De la mano de nuevos talentos

Además de productores jóvenes, Jorge Drexler se une a jóvenes talentos como Ángeles Toledano, con quien firma Cuando cantaba Morente y para la que solo tiene palabras de admiración.

"Es increíble. Es sumamente talentosa", dice sobre la artista, que participa en este homenaje a Morente grabado en Uruguay con guitarras de milonga uruguaya y un guitarrista uruguaya. Ella es quien trae el tema de vuelta a España.

Otra de las voces jóvenes que se une a Jorge Drexler en este álbum es Young Miko, quien canta (y no rapea) en Te llevo tatuada.

"Yo quería hacer un par de colaboraciones con artistas urbanos y estaba como cogiéndole el gusto a rapear, me gusta mucho escribir en muchos formatos y el rap es uno de ellos. Entonces, llega Young Miko y dice Yo lo que quiero es cantar y me quedé un poco así...", dice sobre el tema que sorprende a muchos por la voz de la puertorriqueña. "Es otra de las que tiene una gran musicalidad... Yo ya lo sabía porque la había visto cantar en vivo alguna vez..."

Drexler conoce a la intérprete desde hace años cuando la empezó a seguir en Instagram y empezaron a mandarse mensajes. "Es un encanto. Le escribí porque me gusta mucho. La contacté y me respondió... y también con sus padres. Esas cosas que pasan últimamente, hablamos y quedamos en vernos.., Hasta que vino a Madrid a tocar al Movistar Arena y fui y ahí nos encontramos".

La canción la grabaron cuando Jorge Drexler viajó a Puerto Rico a ver la residencia de Bad Bunny. "Aprovechamos y nos juntamos. Grabamos la canción", ha dicho sobre este tema que será parte de su GIRA TARACÁ, con seis paradas en España en los meses de septiembre, octubre y noviembre.