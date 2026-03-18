Ángeles Toledano: "El flamenco vive un momento maravilloso porque hay mucha gente haciendo cosas desde la afición, sin buscar el mainstream"

Ángeles Toledano es una de las nuevas voces del flamenco en España y, sin duda, una artista a la que le queda mucho camino por recorrer.

La cantante, a la que vimos en la pasada en edición de los Premios Goya cantando Tu Mirá junto a Alba Molina, ha irrumpido con fuerza en el panorama y su primer disco, Sangra Sucia, fue nominado en los Latin Grammy 2025 a Mejor álbum de música flamenca.

"Es un disco de flamenco. De un corte completamente clásico", ha contado a Eva Soriano y Nacho García en su entrevista en Cuerpos especiales. "Lo que me motivó a sacarlo es que tenía muchas ganas de hacer algo propio", ha explicado la artista para luego recordar cómo se enteró de la nominación: "Estaba durmiendo la siesta, me llamó Almudena por videollamada. Me extrañó muchísimo". No paraba de llorar. "Pensé que se había muerto alguien, me asusté muchísimo y le preguntaba qué pasa, qué pasa...", ha seguido contando que también terminó entre lágrimas.

La siesta de su abuela y María Isabel

Todas las historias de Ángeles Toledano suceden en la siesta porque, de alguna manera, fue así cómo se enamoró de flamenco. "Empecé por equivocación", ha confesado.

"A mí me encantaba María Isabel con el disco Antes muerta que sencilla. Me encantaba, tenía ese disco y me lo dejé en casa de mi abuela. Era un agosto por la tarde, mucho calor en Jaén y me dejé el disco. Mi madre me llevó corriendo y dijo: Cógelo rápido, no despiertes a la abuela y ven", ha contado.

Para no entorpecer la siesta de su abuela, Ángeles Toledano cogió el primero que pilló: "Era una Antología del Cante Flamenco. Juanito Valderrama, La Niña de la Puebla... y yo me conformé con ese y empecé a aprendérmelo".

Un mundo muy masculinizado

Así empezó su historia cuyo penúltimo capítulo firmó con el lanzamiento de Sangra Sucia, un disco que dice "tiene que ver con la falta de referentes femeninos en el lenguaje del flamenco".

"Es verdad que, aunque hemos tenido muchas voces femeninas que han liderado un proyecto, es un mundo muy masculinizado", ha dicho a Eva y Nacho. "Desde pequeña me he sentido mucho más cómoda adoptando actitudes más masculinas porque pensaba que me iban a hacer más caso. Además, tenía la sensación de que sabía hacerlo porque tengo un hermano mayor.... Sentía que me integraba mucho más", ha confesado.

"Desde pequeña me he sentido mucho más cómoda adoptando actitudes más masculinas porque pensaba que me iban a hacer más caso"

No es que no haya mujeres que lideren proyectos, lo que falta es un patrón en el que haya una mujer guitarrista, una mujer cajonera o mujeres palmeras y otras que cantan como Las Migas... "Liderar un proyecto frente a hombres era lo que a mí me costaba y me cuesta mucho... Me sigue costando pero estoy aprendiendo y lo llevo cada vez mejor", ha dicho explicando que "el flamenco tiene un patrón muy definido y muy construido en cuanto a la disciplina a la que se dedica cada uno".

Ángeles Toledano junto a otros artistas como María José Llergo o Yerai Cortés lideran lo que podría llamarse la renovación del flamenco, un arte que vive "un momento maravilloso", según la propia artista. "Porque hay mucha gente haciendo cosas desde la afición, que saben lo que hacen, que no quieren buscar el flamenco mainstream porque sí", ha apuntado sobre sus compañeros.

"Están haciendo cosas desde una sabiduría y un respecto muy grande y desde allí imprimiéndoles la personalidad y los propios universos de cada uno. Y eso creo que nos va a seguir generando referencias para las generaciones que vengan y que se animen a hacer las cosas desde la sabiduría y desde la afición, sabiendo lo que hacen", ha apuntado la artista convencida de que "mucha gente está rescatando tradiciones por la necesidad de sentirse parte de algo".

En un mundo tan impersonal y virtual como el que vivimos, buscamos una raíz a la que agarrarnos y de ahí el buen momento del género.

Las Grecas y su próxima gira

Si el disco de Ángeles Toledano es su penúltimo capítulo, el último es Qué bonito aquella noche. La cantante acaba de lanzar una versión del tema de Las Grecas, dos iconos dentro del género para las que solo tiene buenas palabras.

"Las Grecas fueron grandes referentes por lo que lucharon y lo valientes que fueron para enfrentarse a todas las circunstancias y, a pesar de eso, siguieron sacando música, discos... Y ellas tan divinas y felices", ha dicho la cantante que ya tiene los ojos puestos en su próximo episodio: SANGRE SUCIA 2026.

La cantante retoma su gira con un espectáculo que le llevará a grandes festivales, incluido el Sonorama Ribera, y que ya adelanta no tiene nada que ver con lo visto hasta este momento. ¡Se vienen muchos cambios!

La Antología del Cante Flamenco eclipsó a María Isabel pero Ángeles Toledano no se limita a escuchar flamenco. La cantante reconoce que escucha otros géneros y se confiesa fan de Supersubmarina y de Milo J. No puede parar de escuchar su último disco y ahora nosotros también tenemos la necesidad de hacerlo.