Jota Music recopila las mejores actuaciones musicales de 2021

Si en el 2020 vimos miles de conciertos y giras canceladas en todo el mundo, en el 2021 hemos podido ver la luz al final del túnel.

No podemos vivir sin música, y tampoco pueden hacerlo los artistas sin sus seguidores incondicionales. Tras estos años tan duros, el 2021 ha protagonizado actuaciones espectaculares y nos ha dejado muy buenos momentos. Por ello, Jota Music ha dedicado su playlist de hoy a recopilar las mejores actuaciones musicales del año pasado. Entre los artistas se encuentran C Tangana, Justin Bieber, y Aitana.

¡Feliz año nuevo 2022!

'Tú Me Dejaste de Querer', de C. Tangana, La Húngara y El Niño de Elche

'Save Your Tears', de The Weeknd

'Stay', de Justin Bieber & The Kid Laroi

'Berlín', de Aitana

'Nothing Breaks Like A Heart', de Mark Ronson feat. Miley Cyrus

