LA HISTORIA DE LOS DIRECTORES DE 'LA BOLA NEGRA'

¿Por qué son Los Javis la máxima expresión de la vida millennial'? Por Juan Sanguino

Con el estreno de La bola negra de Los Javis, Juan Sanguino se adentra en la historia de los dos directores. La pareja artística, antes pareja sentimental, representa una historia de éxito millennial, lo que sirve de inspiración para muchos. Ellos demuestran que el trabajo lleva al triunfo. El colaborador de Cuerpos especiales repasa la trayectoria de Javier Calvo y Javier Ambrossi, de los cuatro días de La Llamada en el hall del Teatro Lara de Madrid a Hollywood.