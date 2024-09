Julia Otero: "Cuando trabajas en la radio no comes, no duermes o no ves a la familia"

Julia Otero es una de las grandes voces de la radio, y hoy se la ha prestado a Cuerpos especiales. Así, Nacho García y Eva Soriano han tenido la oportunidad de hablar con la gran periodista, quien estrena las nueva temporada de Julia en la Onda, esta vez en las mañanas del fin de semana.

"Lo único que no me apetece es madrugar. Es una incógnita, a ver cómo me levantaré. El despertador está programado a las cinco de la mañana", ha expuesto la invitada. Pero como la profesional que es, ha recordado: "Al final cuando trabajas en la radio o no comes, o no duermes, o no ves a la familia...Siempre afecta a una parte de la vida".

Otero ha adelantado que la nueva etapa del espacio de Onda Cero "tendrá un espíritu diferente" pese a no perder su esencia: "Sabemos que nos dirigimos a personas que el sábado o el domingo no estarán trabajando". No obstante, ha recordado: "La gente inquieta siempre acepta de buen grado que le hablen de series, de cine y arquitectura".

Eso sí, el nuevo horario le permitirá "rápidamente" saber qué colaborador habrá salido la noche anterior. "No me he atrevido a decirles nada, ya si eso si veo que llegan un poco perjudicados habrá que hacer puntualizaciones", ha advertido.

Julia ha contado también la entrega de llaves con Jaime Cantizano para cambiar sus respectivos horarios de programas: "Cuatro horas de antena son tanto trabajo durante la semana... He preferido no ponerle mucho en antecedentes, que se lo vaya encontrando el chico".

Pese a la experiencia, sigue teniendo "un pequeño nudo en el estómago": "Todos sentimos la responsabilidad, lo que quiero es hacerlo muy bien y que nadie se decepcione". Eso sí, ha aprovechado para darles un consejo de vida a Nacho y Eva: "Cuando yo tenía vuestra edad no tenía ni la mitad de esa sensación, cada lustro que pase veréis cómo la cosa se os va complicando. En lugar de ir a mayor seguridad y estabilidad, es justo lo contrario".

Como ganadora de cinco Premios Ondas, Otero ha dado su consejo a Cuerpos especiales: "Los primeros son los más fáciles que conseguir: cuando el éxito te mira a la cara y te sonríe es mucho más fácil que los jurados te premien. Con los años cada vez se exige más de ese profesional". La periodista también ha dicho que depende del "amor de la gente", y que todos los galardones los ha recibido con "mucha alegría".

Desde Cuerpos especiales, Julia Otero nos ha invitado a todos a disfrutar de Julia en la onda.