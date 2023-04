Lala Chus cuenta la historia del grupo Hepta: "Siguen investigando cosas y dan charlas a las que yo voy a ir"

Te interesa Lala Chus y los 'doppelgänger': la experiencia paranormal que ha vivido durante las vacaciones

Lala Chus ha traído este lunes a Cuerpos especiales la historia del grupo Hepta, que creó en los 80 el padre José María Pilón, fallecido en 2012 para investigar sucesos paranormales. Tuvo gran relevancia en la época y revistas y televisión le dieron mucha veracidad.

El sacerdote formó este grupo junto a Sol Blanco-Soler, Piedad Cavero y Paloma Navarrete y, entre sus investigaciones, se incluyen los casos del Palacio de Linares, las caras de Vélmez y los sucesos paranormales del anticuario El baúl del monje.

Estos últimos se cuentan en la película de Netflix Fenómenas, con Belén Rueda, Gracia Olayo, Toni Acosta y Emilio Gutiérrez Caba.

"Es un caso real, en 1999 fueron a El baúl del monje, un anticuario de Madrid, porque ahí pasaban cosas. Las lámparas se movían y la gente que iba a comprar pasaba muchísimo miedo. Las velas se encendían, había un Cristo volador...", ha recordado Lala Chus. "Eso pasaba y fueron allí con una cámara gigante que grabaron cosas y están en YouTube".

La cuestión es que en el anticuario pasaban cosas porque, según dedujeron, el dueño atraía muchos Poltergeist. "No se sabe qué pasaba porque hay mucha gente que tiene poderes que no sabe, y hay un vídeo increíble donde se investiga el tema del anticuario, que ya no lo es. Se ve a un señor que investigaba con ellas y entra a hablar con la actual dueña y la cara de la señora es como 'yo no sabía nada, ahora me da miedo, tendré que vender mi negocio...", ha seguido contando Lala.

El caso es que el grupo Hepta sigue activo. Continúa investigando y continúa celebrando charlas. "Hay grupitos y yo obviamente voy a ir", ha dicho Lala justo antes de despedirse hasta la siguiente semana.