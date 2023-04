Emilio Gutiérrez Caba: su edad, su hermana Julia Gutiérrez y su única pareja conocida

Hay actores que por muchos años que pasen siempre serán recordados, ya que siguen trabajando y triunfando, como por ejemplo Emilio Gutiérrez Caba, un artista de Valladolid que arrancó su carrera hace más de 60 años y le ha llevado a conseguir dos premios Goya.

En su último proyecto, se une a Belén Rueda para protagonizar la película Fenómenas, un film que cuenta la historia de un equipo de investigación especializado en fenómenos paranormales.

Emilio Gutiérrez Alba // getty

Los Gutiérrez Alba, una familia de actores desde el S.XIX

Emilio Gutiérrez Caba (80) nació en 1942 en Valladolid en el seno de una familia de artistas. Su bisabuelo Pascual Alba comenzó en el S.XIX un linaje de actores que llega hasta la actualidad, ya que tras él llegó su abuela Irene Alba y posteriormente sus padres Emilio Gutiérrez e Irene Caba Alba.

Todos ellos despuntaron en la interpretación, aunque sus hermanas Irene y Julia también se dedican a ello. Incluso su sobrina-nieta Irene Escolar brilla como actriz actualmente.

De hecho, su nacimiento fue bastante destacado porque lo hizo en Valladolid durante una gira en la que participaba su madre.

Más allá de lo que se puede creer, no se metió en el mundo de la interpretación por presión familiar, sino que esto le sirvió de ayuda para triunfar. Lo comentó en una entrevista para la revista de la UCM, donde aseguró que tampoco "claramente" no se habría dedicado a esto de no ser por ellos.

"Hay una formación inconsciente, que se produce al estar rodeado de personas que se dedican al teatro que en el resto de familias seguramente no existe. Esa orientación probablemente no se habría dado. No es que en mi casa me orientaran conscientemente hacia eso, pero si hubiera nacido en casa de un ingeniero industrial probablemente no habría sido actor", recalcó.

Los inicios de Emilio Gutiérrez en la interpretación

Emilio se unió en 1962 en una compañía de artistas y un año después consiguió un papel para la obra de teatro de Peter Pan.

En 1963 también dio su primer paso en el cine, aunque el película que le abrió las puertas fue Nueve cartas a Berta (1966). A este le han seguido muchos otros films como No somos ni Romeo ni Julieta, La colmena, Memorias del ángel caído, entre otros.

Se llevó dos premios Goya seguidos: en 2001 por La comunidad y en 2002 por El cielo abierto. En 2007 fue nominado de nuevo por La torre de Suso, aunque no hubo suerte.

Emilio Gutiérrez // Getty

Su hermana Julia Gutiérrez, una musa del cine

Su hermana Julia sigue trabajando a los 94 años después de una prolífica carrera en el cine, teatro y televisión que le llevó a ganar en el 2000 a ganar el Goya a Mejor actriz de reparto por You're the One (una historia de entonces). No obstante, uno de sus papeles más recordados fue el de Carmen, la entrañable madre de Lucía (Belén Cuesta) en Los Serrano.

Tal es el éxito que Julia y Emilio tienen que en 2020 se llevaron los dos el premio Feroz de Honor. Ambos se subieron al escenario y pronunciaron un emotivo discurso dedicado especialmente a su otra hermana, Irene, que falleció en 1995: "Éramos solo tres hermanos, ahora solo somos dos, pero creo que nuestra hermana Irene merece un recuerdo".

Su breve matrimonio con Diana Polakov

Emilio ha hablado en muchas ocasiones sobre su familia o su brillante carrera artística, sin embargo, siempre ha sido muy discreto cuando se trata de su vida privada. No se conoce ninguna pareja del actor a excepción del breve matrimonio que tuvo Diana Polakov, una actriz y modelo que triunfó sobre todo en los 70.

Poco se sabe sobre este enlace más allá de que en 1973 se dieron el 'sí, quiero' en un enlace civil en Londres. No obstante, la pareja fue muy breve porque en solo treinta días rompieron y nunca más volvieron a verse. Ni el actor ni la modelo han explicado nunca lo que sucedió, pero él ha aclarado que está escribiendo unas memorias y posiblemente lo cuente ahí.

En 1980, cuando se aprobó el divorcio en España, acudieron a los juzgados para formalizar el fin del romance.

El actor nunca ha tenido hijos, aunque tampoco ha aclarado si hubiera querido o no. En una entrevista con XL Semanal, reflexionó sobre este tema y apuntó: "Lo del hijo que te suceda es una chorrada. Además, puede salirte un hijo muy desgraciado o uno que es muy mono de niño, pero que de mayor es un drogadicto; pueden pasar cosas terribles".

Emilio Gutiérrez Caba deja un increíble legado artístico y más de 200 películas a sus espaldas. Más allá de que no haya traído niños al mundo, sin duda todos lo recordarán por su increíble talento y habilidades únicas.