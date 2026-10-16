"Empezó a salirme sangre rectal disparada"

La lucha de Joe Manganiello contra una enfermedad misteriosa, por Juan Sanguino

Juan Sanguino trae a Cuerpos especiales la historia de Joe Manganiello, que cuenta en sus memorias su lucha contra una enfermedad misteriosa. "Empezó a salirme sangre rectal disparada", escribe el actor de Magic Mike al que en ese momento llamó Ben Affleck para ofrecer un papel en Batman. "Mi trabajo era simple. Ser un guerrero", apunta sobre cómo se preparó para ese papel, que no existió porque la película no se rodó y acabó por hacer un cameo en La Liga de la Justicia.