Ruslana presenta 'Anomia': "El curro ha sido intentar que pop, electrónica y balada tuvieran sentido en un mismo proyecto"
Ruslana ha vuelto este miércoles a Cuerpos especiales para presentar Anomia, su segundo álbum de estudio y también su proyecto más filosófico. La cantante cuenta cómo ha sido mezclar pop, balada y electrónica en este disco e insiste en la idea de que le gustaría colaborar con Arde Bogotá.
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Ruslana está de regreso con nueva música. La cantante, y ahora también actriz, acaba de lanzar Anomia y este miércoles ha madrugado para presentar el disco en Cuerpos especiales.
Después de su primer disco GÉNESIS y el EP Catarsis, la concursante de Operación Triunfo 2023 trae un proyecto muy filosófico con un sentido muy especial para ella. "No me lo llevo a la ausencia de normas [significado de Anomia según la RAE], sino a la creación de unas nuevas", ha contado a Eva Soriano y Nacho García nada más empezar la entrevista.
"Tú decides cómo vivir tu vida", ha seguido la cantante, que ha puesto el ejemplo de retrasar la hora de levantarse. "Si a ti te viene bien y si se puede..."
Para crear este nuevo trabajo, Ruslana no se ha saltado normas, se ha hecho preguntas.
"Creo que me he tenido que preguntar a mí misma muchas veces qué son las normas para mí, qué normas quiero vivir", ha seguido la cantante, que en este trabajo se muestra "más vulnerable que otras veces" y deja "muchas preguntas abiertas y muchas cuestiones sin resolver". "No estoy aquí para eso".
Es la Ruslana más filosófica y, de hecho, dice que Anomia da respuesta a tres preguntas: qué conservas, qué cuestionas y qué quemas.
"En este disco dejo muchas preguntas abiertas y muchas cuestiones sin resolver. No estoy aquí para eso"
"Este proyecto estaba destinado a ser filosófico, una movida donde me hiciera yo preguntas e intentara profundizar y conectar eso con el sonido fue un curro", ha confesado antes de contar el otro reto que ha supuesto este álbum.
Ruslana mezcla pop, balada y electrónica en Anomia. "El curro ha sido intentar que esos tres géneros tuvieran sentido en cuanto sonido en un mismo proyecto", ha añadido.
"Yo soy los tres, no puedo vivir sin una cosa ni la otra, y a ti te puede gustar más o menos equis canciones de mi disco pero te aseguro que no va a haber un skip en cuanto aburrimiento. Eso no va a pasar", ha dicho segura de la reacción del público. "La cosa es hacerlo sonar coherente en un disco. Ha sido un trabajo muy bonito", ha dicho para luego apuntar que le gustaría ahondar más en la electrónica.
Este trabajo llega con tres adelantos —Favoritas de las vida, Veranos condenados y Mi vocablo— y un deseo de Ruslana. La cantante, que ya se mostró fan de Arde Bogotá en su anterior visita a Cuerpos especiales, le gustaría hacer algo con los de Cartagena. "Cuando queráis, somos amigos", ha repetido tirándoles la caña.
De momento no tiene mucho tiempo. Ruslana empieza ahora una gira presentación del álbum que termina el 20 de diciembre en Madrid. "Me hace ilusión porque cuando me he sentado para pensar qué hacemos me he dado cuenta de que hay un montón de canciones. No me cabe todo en una hora y media", ha dicho para luego contar qué vvamos a encontrar en sus shows.
"Vamos a tocar obviamente el disco nuevo y lo que me hace mucha ilusión es darle una nueva vida a las canciones del disco Génesis. Que la gente se encuentre una cosa nueva".