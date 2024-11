Luis Tosar y Luisa Mayol desvelan cómo les llaman sus hijos: lo hacen de "manera profesional"

A Luisa le cuesta un pelín más madrugar, pero esta mañana se ha despertado "sorprendentemente de buen humor".

Así de claro lo dice Luis Tosar, su pareja en la ficción y en la vida real. Este 8 de noviembre estrenan 'Amanece en Samaná', una película que se centra en la historia de dos parejas cuya vida se retuerce cuando en unas vacaciones se destapa que sus historias de amor empezaron con una mentira.

Un equilibrio entre el drama y la comedia que llegó de manera natural. "En el comienzo no tenía guion, la fuimos escribiendo en los ensayos. Lo que pensamos que iba a ser solo una comedia fue tomando un nuevo rumbo", explica Mayol, que llama a la reflexión. "Te deja pensando".

La improvisación jugó un papel fundamental y fue más fácil porque rodaban en el mismo resort todo el rato. "Improvisamos escenas basadas en la obra de teatro, pero un guion como tal, nunca lo hubo", asegura Tosar. A diferencia de otras producciones, todo se rodó por orden cronológico, y eso facilitaba mucho el trabajo de todos los actores. "Nos fuimos al drama por todo lo que estaba pasando, por cómo evolucionaba el personaje".

Son una pareja de película, no cabe duda, y además tienen dos hijos en común: León y Luana, de ocho y cuatro años, respectivamente. Con ellos fueron hasta la República Dominicana ―ubicación del rodaje― para que no sintieran grandes ausencias por su trabajo. "Lo disfrutaron más que nosotros, ha sido el verano de su vida", recuerdan sus padres.

No entienden mucho su profesión todavía, pero están en ello. "Los protegemos bastante, todo el tema de las pantallas, vivimos a las afueras... No están en una burbuja, pero sí tenemos cuidado", asegura Luisa. Una anécdota llamativa fue la reacción que tuvo la pequeña, Luana, cuando vio a su madre golpearse durante el rodaje. "No lo entendía, la veía bien, pero con una herida...".

Lo más llamativo es que, aun sin saber atinar y encontrar las diferencias entre ficción y vida real, los pequeños tienen una manera de distinguirla muy básica. "Cuando quieren referirse a nosotros de manera profesional, nos llaman con nombre y apellido", afirman ellos, que se definen como "una pareja creativa" que procura no llevarse le trabajo a casa.

