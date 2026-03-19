María Gómez somete al test de la amistad a Eva Soriano y Nacho García

Invitada y también amiga. María Gómez tiene una estrecha relación con Eva Soriano y Nacho García y los tres lo han querido dejar claro al empezar la entrevista en Cuerpos especiales.

La colaboradora de Zapeando coincidió con Eva en Ese programa del que usted me habla. "Con Alberto Casado (Pantomima Full) hicimos buen trío", ha recordado Eva. "El trío de la muerte... Es que Alberto es muy buen pegamento para una amistad", ha añadido María sobre el formato de 2018. "Teníamos una personalidad muy marcada y no entrábamos ninguno en la parcela del otro", ha añadido la presentadora del morning de Europa FM.

Con Nacho su relación es también extensa. "Nos conocemos del resto de programas", han apuntado sin citar ningún programa aunque aclarando que muchos se han cancelado.

Un regalo para Eva

Pese a su amistad, María no estuvo en la fiesta que Eva montó por su 36 cumpleaños. "La vida adulta a veces hace que uno no esté bien. Eva celebró su cumpleaños y yo estaba regu", ha contado sobre su ausencia. "Le dije Estoy malita del corazón".

No pudo ir pero no ha querido dejar a la presentadora sin regalo. "Creo que te voy a hacer el más guay que te han hecho nunca", le ha dicho antes de darle un termo para su cóctel favorito. "Un termo para margaritas para que vengas a trabajar con refresco, luego ya lo llenas de lo que quieras... ¿A qué es lo mejor que te han regalado? ¿Y cómo sabía yo que tenía que ser rosa? He estado buscando este regalo muchísimo..."

Eva Soriano con el termo de María Gómez | Europa FM

"Que la gente se vaya con su té matcha y tú con tu termo de margarita", le ha dicho justo antes de entrar de lleno en la entrevista.

Los Oscar y el arte de María Gómez para buscar donde comer

María Gómez no para. Hace poco la vimos en La Noche de los Oscar, un trabajo intenso de muchas horas en el que lleva cinco años. "Tengo que reconocer que empollo muchísimo pero siempre tengo miedo porque no sé tanto. Lo que hago es rodearme de gente que sabe muchísimo", ha confesado para luego recordar que vivió en directo el bofetón de Will Smith a Chris Rock.

"Es verdad que ahora están un poco polites y no pasan muchas cosas", ha dicho sobre al experiencia de este año, en el que la única polémica ha sido la de Timothée Chalamet y sus declaraciones sobre el ballet y la ópera que le hicieron quedarse sin el Oscar a Mejor actor en el último momento.

La Noche de los Oscar es uno de los muchos trabajos de María Gómez, que podría meter en su CV una curiosa habilidad: "Su arte para buscar cosas de comer". "Es nuestra producción", ha dicho Eva Soriano sobre su amiga. "Soy el TripAdvisor de mis colegas. Me gustaría tener mi propia app para que me pudieseis puntuar y para yo misma aprender, para hacerlo mejor", ha confesado.

El síndrome de la niña buena

Y como de confesiones ha ido el programa, María Gómez también ha contado que lo que más le gusta de Nacho García, su compañero en Zapeando, es que "no le importa hacer el bobo". Para ella no es tan fácil, sigue pasando mucha vergüenza.

"Tengo el síndrome de la niña buena", ha confesado sobre lo que le dice su psicóloga. "Un día muy seria me miró y me dice ¿Tú alguna vez has suspendido un examen?¿Tú llegabas tarde a casa? ¿Te han puesto alguna multa? Luego me dijo Tienes que encontrar tu vía de escape, la mía es la velocidad", ha contado.

Después de ese consejo ha empezado a ponerse pelucas en televisión y ya lo siguiente será explorar. "Es eso o que un día esté tan normal y me pete un ojo", ha dicho entre risas recordando una conversación que tuvo con Eva sobre este tema.

Y es que Eva y María son muy amigas como también lo son Nacho y María. Tanto es así que la invitada ha sometido a los dos presentadores al test de la amistad antes de despedirse. "Quien pierda, borra mi teléfono", ha dicho antes de entrar en materia. El premio ha sido para Nacho y el unfollow para Eva. "Voy a volver a darle like a mi ex y borrar tu teléfono", le ha dicho la invitada.