Todas las canciones de Sanremo 2026: estas son las favoritas tras la primera serata

Escucha todas las canciones del Festival de la Canción de San Remo 2026, del que saldrá el representante de Italia en Eurovisión.

Este martes 24 de febrero ha comenzado el Festival de la Canción de San Remo 2026 con su primera serata, donde Carlo Conti y Laura Pausini han ejercido como presentadores junto a Can Yaman y Kabir Bedi.

El certamen musical más prestigioso de Italia por fin ha presentado sus 30 canciones candidatas, de las que saldrá el representante del país en Eurovisión 2026. Sin embargo, el ganador podrá rechazar esta oferta: ya ocurrió el año pasado con Olly, a quien le sustituyó Lucio Corsi. El sábado 28 de febrero, Sanremo 2026 celebrará su última noche para conocer al nuevo ganador del festival.

Los favoritos de Sanremo 2026, según la primera clasificación

La primera noche de Sanremo 2026 ha establecido una clasificación provisional elaborada por periodistas. Según su opinión, estos son los cinco favoritos del festival italiano (sin orden):

Arisa – Magica favola

Fulminacci – Stupida sfortuna

Serena Brancale – Qui con me

Ditonellapiaga – Che fastidio!

Fedez y Masini – Male necessario

Las 30 canciones de Sanremo 2026

A continuación, disfruta de todas las actuaciones del Festival de la Canción de San Remo 2026:

Ditonellapiaga – 'Che fastidio!'

Sayf – 'Tu mi piaci tanto'

Dargen D'Amico – 'Ai Ai'

Luché – 'Labirinto'

Elettra Lamborghini – 'Voilà'

Samurai Jay – 'Ossessione'

J-Ax – 'Italia starter pack'

Levante – 'Sei tu'

Ermal Meta – 'Stella stellina'

Nayt – 'Prima che'

Eddie Brock – 'Avvoltoi'

Enrico Nigiotti – 'Ogni volta che non so volare'

Chiello – 'Ti penso sempre'

Maria Antonieta y Colombre – 'La felicità e basta'

Francesco Renga – 'Il meglio di me'

Michele Bravi – 'Prima o poi'

Mara Sattei – 'Le chose che non sai di me'

Arisa – 'Magica favola'

Tommaso Paradiso – 'I romantici'

Patty Pravo – 'Opera'

Raf – 'Ora e per sempre'

Fulminacci – 'Stupida sfortuna'

Fedez y Masini – 'Male necessario'

Serena Brancale – 'Qui con me'

Malika Ayane – 'Animali notturni'

Sal Da Vinci – 'Per sempre si'

Tredici Pietro – 'Uomo che cade'

Bambole di Pezza – 'Resta con me'

Leo Gassmann – 'Naturale'

LDA y Aka 7even – 'Poesie clandestine'