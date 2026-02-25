Dani Martín anuncia cuatro nuevos conciertos con su gira: entradas para Barcelona, Valencia, Bilbao y Granada
Dani Martín suma cuatro fechas más a su Gira 25 P*t*s Años en Barcelona, Valencia, Bilbao y Granada.
Charla con los fans, sus planes para la próxima gira y más: Dani Martín conquista el Local de Ensayo Europa FM
Dani Martín agota todas las entradas para sus conciertos anunciados en Barcelona, Valencia, Bilbao y Granada... Por eso, el madrileño acaba de anunciar cuatro nuevos espectáculos en estas ciudades para ofrecer más oportunidades de disfrutar su Gira 25 P*t*s Años.
"Tercer Palau Sant Jordi en Barcelona, cuarto Roig Arena en Valencia, segunda Plaza de Toros en Granada y segundo Bizkaia Arena BEC en Bilbao", ha comentado Dani Martín en redes sociales. "Todo esto vuelve a ser inesperado para mí y, por ello, quiero agradecer tanto cariño. ¡Soy muy afortunado! ¡Gracias a todxs! Quiero entrar en tu garito con Zapatillas...".
- Valencia - 11 de octubre - Roig Arena
- Barcelona - 23 de octubre - Palau Sant Jordi
- Granada - 4 de septiembre - Plaza de Toros
- Bilbao - 2 de octubre - Bizkaia Arena BEC
Cómo comprar entradas
Las entradas para las cuatro nuevas fechas de la Gira 25 P*t*s Años de Dani Martín ya están disponibles para comprar en la página web del artista.