Las mejores teorías de la conspiración de Miguel Maldonado en 'Cuerpos Especiales'

Conexiones extraterrestres, pruebas irrefutables que confirman que la Tierra es plana, personajes reptilianos, viajeros en el tiempo, dimensiones paralelas... Miguel Maldonado vive en el metaverso. O en la deep web.

Sea como sea, nos ha dado grandes momentos esta temporada en Cuerpos Especiales. Eva Soriano e Iggy Rubín no pueden aguantar la risa con sus ocurrencias. Intentan rebatirle muchos de sus argumentos... Pero Maldonado siempre sabe por dónde salir. Recopilamos las teorías conspiranoicas que le quitarían el sueño a cualquiera.

Su encuentro con un viajero del tiempo

Miguel Maldonado vivió una experiencia inquietante en primera persona y quiso contárselo aIggy Rubín. Paseando a su perra Conchita se encontró con un viajero en el tiempo que le contó cómo es el año 3645. Su suerte fue que el viajero era bastante bromista. "El viajero del tiempo que me tocó era bastante gracioso", cuenta.

El Bosco, una dimensión paralela

No es silente. Miguel Maldonado es capaz de ver el Arte con otros ojos. Dice que tiene pruebas (y ninguna duda) de que "El Bosco era un visitante de otra dimensión"."Antes no me daba cuenta de cuenta de la cantidad de engaños que hay en el arte".

La historia que los medios no quieren que sepas

"Forma parte de una conspiración a gran escala de todos los medios", avanza Miguel Maldonado, que en esta sección descubrió la verdad sobre esa popular historia de que "un viejo y una vieja van a Albacete y....".

"Un viejo y una vieja van pa' Albacete", Miguel Maldonado trae a 'Cuerpos especiales' la historia que los medios no quieren que sepas

"Jesús Gil fingió su muerte"

Lo tiene clarísimo. Jesús Gil fingió su muerte, se mudó al Caribe y ahora regenta un chiringuito. Pero atención que no es el único. Lady Di, Hitler y Elvis Presley hicieron lo mismo.

Famosos que se alimentan de adonocromo de niños

Fue casi su mayor descubrimiento. Le hizo temer por su vida. Miguel Maldonado destapó en Cuerpos Especiales o una red de túneles en los que grandes personalidades consumen adrenocromo de niños que tienen secuestrados liderada por el chef José Andrés.

"El hombre viene de Marte"

Atención porque te va a cambiar la vida. "El Homo Sapiens es de Marte y vino a la Tierra después de una catástrofe medioambiental". Esa es la verdad oculta que Miguel Maldonado ha destapado para abrinos a todos los ojos. Amén.