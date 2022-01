Miguel Ángel Muñoz, sobre el regreso de UPA Dance: "He recibido una llamada para la nueva serie"

Empezamos el año en Cuerpos especiales con Miguel Ángel Muñoz, que nos presenta el documental 100 años con la tata. Un documental que se estrenó el pasado 29 de diciembre y que se ha llevado el premio Forqué a Mejor Documental.

Sobre este proyecto, Miguel Ángel nos explica quién es la tata: "Luisa Cantero es la hermana de mi bisabuela y tata, una mujer formidable, excepcional, humilde, generosa, buena, con una vitalidad impresionante a sus 97 años y es la protagonista de mi vida y de 100 días con la tata, que es donde contamos nuestra relación".

"Es la historia de un sentimiento muy profundo que yo tengo hace más de 10 años de necesitar retratar nuestra historia el día que me di cuenta de que habría un día que no estaríamos juntos. Es prepararse para separarse de la persona más importante de su vida, pero desde el amor y desde la alegría", ha añadido.

En la cinta, Miguel y la tata cuentan cómo fueron los 100 días que pasaron juntos durante el confinamiento de 2020 y todas las cosas que hicieron juntos.

El regreso de UPA Dance

Uno de los comeback televisivos más esperados de 2022 es el regreso de Upa Dance, serie en la que Miguel Ángel Muñoz se dio a conocer al gran público.

Lo cierto, es que este sorpresón le ha pillado tan desprevenido como al resto: "Cuando estaba promocionando 100 días con tata y la prensa me preguntó por UPA Next, me quedé como vosotros. Lo primero que les dije a vuestros compañeros es que yo no lo veo. Cuando una cosa ha tenido tanto éxito, las segundas partes es mejor no hacerlas".

"Ahora bien, he visto que no hay ninguno de nosotros confirmados (del reparto original), que se va a llama UPA Next, no Un Paso Adelante 2. Que haya una serie de unos jóvenes como fuimos nosotros que bailarán seguramente mucho mejor, me parece que está muy bien porque se tratará de una serie nueva", ha añadido.

Por último, nos ha dado una exclusiva: ¡los productores de la serie se han puesto en contacto con él! "Ha habido una llamada. Estoy deseando salir del confinamiento, reunirme, que me cuenten qué quieren hacer... Y si es algo nuevo y diferente y está centrado en los jóvenes y yo puedo aportar algo, pues encantado de que cuenten conmigo. No puedo decir nada más". ha confesado, prometiendo que cuando sepa más detalles no dudará en contárnoslos en Cuerpos especiales.