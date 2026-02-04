Miguel Bernardeau y Carlos Cuevas presentan 'La Fiera': "Una de las preguntas que te plantea la peli es si estás a gusto con tu vida"

Miguel Bernardeau y Carlos Cuevas están en plena promoción de La Fiera. Este viernes 6 de febrero llega a las salas de cine la película sobre los precursores del salto base en España —Carlos Suárez, Darío Barrio y Armando del Río— y antes se han querido pasar por Cuerpos especiales para hablar con Eva Soriano y Nacho García sobre este trabajo.

Pese a acumular decenas de entrevistas a sus espaldas, los dos actores han llegado muy motivados al estudio y, además de muchas risas, han regalado reflexiones sobre el rodaje y los tres paracaidistas.

"Son las primeras personas que hicieron salto base en nuestro país", ha apuntado Carlos Cuevas para poner en contexto a los oyentes. "Es una modalidad de paracaidismo, saltar desde un precipicio, desde una montaña, desde una antena... no desde un avión. Solo llevas un paracaídas porque no es tanta altura y es muy arriesgado", ha señalado sobre esta disciplina que pone en riesgo la vida de quien la practica. De hecho, Armando es el único superviviente de los tres amigos.

No es una disciplina para ellos. "Yo he saltado en paracaídas y me dio pánico terrible. Descubrí que tenía vértigo", ha confesado Miguel Bernardeau ante la posibilidad de vivir una experiencia similar al salto base. "Tengo el vídeo por ahí y algún día lo postearé para que la gente lo pueda disfrutar. Es una persona en pánico absoluto", ha añadido matizando que una vez que estás en el avión no hay marcha atrás. "No hay una palabra de seguridad"

Para Carlos Cuevas, la idea de acercarse al salto base es todavía más descabellada. "Me pica un poco la curiosidad del Salto en Tandem desde avioneta. Pienso, igual un día voy, pregunto el precio...", ha apuntado haciéndose el remolón.

Decisiones cada día y acuerdos con la familia

La historia real descolocó a Miguel cuando leyó el guion. "Me pareció loquísimo todo", ha apuntado el actor que interpreta a Armando del Río. "Ellos empezaron y este deporte ha mejorado mucho con los años, pero al principio, como decía Armando del Rey, todo era a ojímetro", ha señalado Carlos en relación a esto.

Tan descabelladas son sus historias como que un día dos de ellos "saltaron desde la Torre España de Plaza España, desde el piso treinta y pico". "Conocían a una persona que tenía un apartamento allí, miraron desde la ventana, calcularon cuando el semáforo se iba a poner en rojo para que no hubiese coches y se tiraron", ha contado Carlos sobre una de las escenas de La Fiera.

Es una anécdota de las mil que vivieron este grupo de amigos y de las que el actor de Merlí saca una reflexión: "Una de las preguntas que te plantea la peli es si estás a gusto con tu vida". "Este era un grupo de amigos que cada día se levantaba por la mañana y decidía qué quería hacer, no vivía con una inercia dada. Es el aprendizaje que me llevo: la toma de decisiones diarias de las cosas que quiero hacer", ha añadido.

La cuestión es que, para tomar estas decisiones y poner cada día el contador a cero, también tienen que pensar en la gente que los rodea. "A mí me parece muy interesante la parte de gestión con sus parejas y familias, los diferentes acuerdos que tienen cada uno", ha señalado Miguel. "Es la parte que más me interesa porque tienen formas muy distintas de ver el salto entre ellos. En qué lugar deja tu deporte a tus familiares"

Al final lo que plantea la película es "cuánto de libres somos y si le debemos algo a nuestro entorno", ha añadido Carlos Cuevas para luego apuntar: "Esta gente se enfrenta a decisiones muy profundas que la sociedad de a pie intentamos mirar de ladito como es la muerte. Ellos se lo tienen que plantear. Creo que tienen un nivel de profundidad muy chula las reflexiones a las que han llegado. Le han dado más vueltas que nosotros".

El mensaje para Miguel Ángel Silvestre

El tercero de los protagonistas de la película dirigida por Salvador Calvo y que los dos actores recomienda ver con amigos es Miguel Ángel Silvestre, el gran ausente durante la entrevista. "No le gusta Cuerpos especiales", ha dicho Eva Soriano muy convencida antes de pedirle el móvil a sus compañeros. "¿Puedo enviarle desde alguno de vuestros teléfonos un mensaje para decirle por qué no ha venido?",

No le han podido decir que no y el mensaje de Eva y Nacho ha sido directo. "No creas que no nos damos cuenta de lo que estás haciendo. Llevamos cinco años de programa y no has venido ni una sola vez", ha dicho Eva antes de preguntarle cuándo vendrá de visita. "Hazme caso es mejor venir al programa y sino pregúntale a Pablo Alborán", ha añadido Nacho en relación a la insistencia de la presentadora con el cantante de Vámonos de aquí al que durante un tiempo llamó La Rata Alborán.

Las risas han acompañado este momento tras el que Miguel y Carlos han hablado de la amistad que se ha forjado durante el rodaje. Sus planes son quedar cuando coincidan en Madrid y, aprovechando que pronto tienen un fin de semana libre los dos, hacer algo juntos. ¿Por qué no un monólogo de Eva Soriano o Nacho García? Los dos han confesado ser fans del Stand Up Comedy y han recogido el guante a la invitación de los dos presentadores.

Lo que empezó siendo una amistad en el rodaje puede que termine como una amistad en las ondas...