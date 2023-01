Miguel Maldonado tiene pruebas para demostrar su nueva teoría: "El Bosco era un visitante de otra dimensión"

Miguel Maldonado se ha unido a la mesa de actualidad de Cuerpos especiales para comentar las noticias antes de entrar en materia. Y lo primero que ha comentado ha sido la lista de ganadores de los Globos de Oro 2023, en la que ha encontrado un claro tongo.

El experto en conspiraciones de Europa FM no está de acuerdo con la victoria de Austin Butler por su papel en la película Elvis. Dice (y demuestra) que él imita mejor al Rey del Rock. Y es verdad que no se le da nada mal. "Es un truco porque en realidad lo que he hecho es imitar a Eddie Murphy imitando a Elvis", ha reconocido ante el asombro de Eva Soriano e Iggy Rubín.

La otra noticia que no se le ha escapado es la historia del pene del príncipe Harry, que se le congeló en una expedición al Polo Norte. Maldonado tiene dos preguntas sobre el tema: "¿Acaso lo portaba al aire? ¿Y no hay en la familia real una persona dedicada en exclusiva a que cuando se congele el pene echarle vaho? ¿Un Dick Whistler?".

Dudas que le han surgido antes de entrar en el tema del día: "El Bosco era un visitante de otra dimensión".

La teoría loca de Maldonado sobre El Bosco

Miguel Maldonado, que estudió Historia del Arte en la Universidad de Murcia, ha llegado a estas conclusión con los años. "Estudié desde una perspectiva silente, sin haber abierto los ojos y no me daba cuenta de la cantidad de engaños que hay en la historia del arte", ha contado sobre las verdades que oculta el arte.

"Todo un engaño. Empezando por Toy Story 1, que es una película sobre un divorcio, los padres se están divorciando. Sale solo la madre, ¿y el padre ? ¿Dónde esta? ¿Ausente? ¿Silente? No está", ha dicho a modo de introducción para luego ir directo al grano.

"Tirando para atrás me he dado cuenta de que hay un caso en la Historia del Arte especialmente paradigmático, el de El Bosco. El pintor era un visitante de otra dimensión". No hay más que enfrentarse de forma despierta y no silente a sus cuadros. Las evidencias están ahí, las pruebas están ahí. No lo digo yo, esto está en internet y la Biblia", ha continuado Maldonado antes de leer "un texto que hasta ahora ha permanecido oculto, que han rescatado y he traído aquí".

El texto en cuestión lo escribió" Don Juan de Calderón y Uceda, valido de Felipe el Hermoso", en el taller del pintor. Decía algo así:

"Sorprendiéronse los allí presentes, cuando el mancebo comenzose a revolver y pronunciar extrañísimas balbuceadas por su boca flamenca, como en un idioma de otro mundo.

Señalando con el dedo menor el cielo para finalmente describir un globo mundial con dos de sus dedos, y el símbolo trino con los tres restantes para afirmar, efectivamente, os lo habéis comido".

Ha terminado con risas haciéndoles la peineta a los dos presentadores. "De puro locardo. Si yo no merezco un premio... Yo no sé quién lo merece".