¿Quién es Austin Butler? Conoce al actor de 'Elvis', a su novia famosa y sus otras películas

Te interesa 'Elvis': las canciones de la banda sonora de la película

Austin Butler es el actor de moda en Hollywood. Una ovación de doce minutos cuando se proyectó en el Festival de Cannes la película Elvis —que se estrena este 24 de junio— y un romántico beso con la modelo Kaia Gerber, que confirma su historia de amor, le han convertido en la celebrity del momento en cuestión de semanas.

El joven de 30 años —California, 17 de agosto de 1991— es el protagonista de la nueva película sobre la vida y carrera de la gran estrella de la música Elvis Presley. Este es su primer gran papel protagonista dentro de la industria del cine y, a juzgar por las críticas recibidas en su preestreno en Cannes, Butler es uno de los jóvenes a los que se le pronostica una larga y exitosa carrera como actor.

El reto de protagonizar esta producción dirigida por Baz Luhrmann —Moulin Rouge o El gran Gatsby— no era fácil, pues tenía que dar vida a uno de los grandes mitos del siglo XX: un personaje admirado, adorado, imitado, genial y lleno de luces y sombras. Aún así, ha salido airoso y su interpretación parece estar a la altura de la estrella del rock and roll. Hasta la que fuera la mujer de la vida del cantante, Priscilla Presley, madre de su única hija (Lisa Marie Presley) también ha alabado y aplaudido el trabajo del joven actor del que dice es "increíble".

La conexión de Austin Butler y Elvis Presley

Cuenta Butler en una entrevista que concedió a la revista GQ que la mayor conexión emocional que encontró con Elvis Presley fue que, igual que le ocurrió al Rey del rock, su madre también murió cuando él tenía 23 años.

Tras este papel hay tres años de duro trabajo que le llevaron a perder la noción de quién era realmente y que terminaron con sus huesos en el hospital nada más terminar el rodaje, en marzo de 2021, cuando enfermó por un virus: "Al día siguiente me desperté a las cuatro de la mañana con un dolor insoportable, y me llevaron corriendo al hospital". Estuvo obligado a permanecer en la cama durante una semana.

No es la única secuela que le dejó la película: al parecer aún conserva el acento sureño característico del cantante.

Denzel Washington, su padrino en 'Elvis'

Para Austin Butler este no es su primer papel en el cine. Él fue Tex Watson, el fiel seguidor de Charles Manson, en Érase una vez en... Hollywood. La película de Tarantino le brindó la oportunidad de trabajar con el actor que más admira y que le ha servido de modelo: Leonardo DiCaprio.

No es la única estrella de Hollywood con la que ha compartido proyecto. En 2018 fue compañero de Denzel Washington en la producción de Broadway The Iceman Cometh. En ese momento el protagonista de Malcolm X se convirtió en una especie de padrino para él. Una llamada suya al director de Elvis pudo ser determinante para que lo eligiesen como protagonista entre los cientos candidatos a interpretar a Presley.

"De repente recibo una llamada de Denzel Washington, a quien no conocía. Y me dice, de la forma más emocional y directa posible: ‘Mira, he coincidido en el teatro con un actor joven. Te aseguro que su método de trabajo no se puede comparar a nada que yo haya visto. Nunca he visto a nadie que dedique cada segundo de su vida a perfeccionar un papel", contó el director a la revista GQ.

Los otros papeles de Austin Butler

El protagonista de Elvis lleva mucho tiempo buscando su gran oportunidad. Desde que tenía 15 años y fue descubierto por casualidad cuando acompañaba a su hermanastro a un casting. El tímido chico rubio de ojos verdes no tardó en pasar a formar parte de la factoría de jóvenes promesas de Disney Channel y Nickelodeon.

En el primer canal, entre otras cosas, fue estrella invitada en la serie Hannah Montana junto a la actriz y cantante Miley Cyrus. En el segundo, sus papeles más destacados llegaron con la comedia Manual de supervivencia escolar de Ned y Zoey 101.

Exnovio de Vanessa Hudgens y pareja de Kaia Gerber

La vida sentimental de Austin Butler tiene dos protagonistas. En 2011 conoció a una de las chicas Disney por excelencia, Vanessa Hudgens, con la que mantuvo una larga relación de nueve años y no fueron pocas las veces con las que se especuló sobre su compromiso.

Aunque Butler siempre ha sido extremadamente discreto con su vida privada, sus apariciones junto a la protagonista de High School Musical en estrenos, fiestas y redes sociales han sido frecuentes durante este tiempo frecuentes. Finalmente, en diciembre de 2020 y tras semanas de rumores, se confirmó la ruptura. “La vida está repleta de cambios, y tienes que descubrir cómo mantenerte en constante evolución y crecimiento”, fueron sus únicas declaraciones tras la ruptura.

Vanessa Hudgens y Austin Butler, en la fiesta Vanity Fair de los Oscar // Gtresonline

El silencio también ha sido su máxima a la hora en su relación con la modelo Kaia Gerber, la cotizada modelo hija de Cindy Crawford. Ninguno de los dos se ha pronunciado sobre su historia de amor, pero juntos posaron en la alfombra roja de la Met Gala 2022, celebrada el pasado mayo, lo que se interpretó como la confirmación oficial de que son pareja.

Solo tres semanas después, protagonizaron uno de los momentos más románticos del Festival de Cannes este 2022. Antes de entrar en la sala donde se celebró la premiere de Elvis, la modelo y el actor, entre miradas y caricias, se dieron un tierno beso que pudo ser captado por los fotógrafos.

Austin Butler y Kaia Gerber, en la alfombra roja de Cannes en mayo de 2022 // Gtreosnline

Con dos proyectos en marcha, la serie Master oh the Air, y la segunda parte de la exitosa película de ciencia ficción Dune, todo parece confirmar que el rostro de Butler nos será familiar durante un tiempo, demostrando que él no es un juguete roto más de la factoría Disney Channel. Ha nacido una estrella