Miki Esparbé: "Yo nunca he sido niño de la tele. Empecé en el cine haciendo de padre"

Recibimos a Miki Esparbé en Cuerpos especiales para hablar de Los Pálidos, la obra de teatro en la que ha agotado entradas en los tres días de su estreno. "Pero hay una gira después, para poder verla en otros lugares".

Los Pálidos ,dirigida por Lucía Carballal, va de una sala de guionista de una serie en la que todo va bien hasta que se lía en el último capítulo. ¿Miki Esparbé se ha encontrado en la vida real en un proyecto así?

"Yo me he estado en proyectos, no voy a decir nombres, que han tenido varios pilotos, o series que no renuevan. Estamos a la merced de la audiencia. Pero en este caso, más que pueda funcionar más o menos, es que es un equipo de guionistas que hacen un éxito que se llama Hijas del voleibol", empieza explicando Miki.

"De pronto lo peta muy fuerte, hay muchas chicas jóvenes que siguen la serie y al final de la primera temporada hay una mala decisión capitaneada el capo del equipo de guion, que es un hombre de unos cincuenta y tantos años, y esa mala decisión hace que las y los fans la rechacen y los foros católicos la apoyen. La obra arranca a partir de ese momento", añade, revelando que en la segunda temporada incorporan a una mujer de unos 30 años con perspectiva de género para remediar la situación.

Otro de los proyectos de Miki Esparbé es la película Una vida no tan simple de Félix Viscarret, que presentará en el Festival de Málaga. En este nuevo trabajo Miki hace padre, el mismo rol que ejerció en su primera incursión en el cine, con Barcelona nit de estiu, de Dani de la Orden.

"Ahí ya teníamos el tema con Bárbara de la Cruz de ser o no padres. Yo no soy un niño de la tele, me he saltado esa fase. Yo empecé de mayor ya", bromea.