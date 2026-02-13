Canciones para celebrar el Día Mundial de la Radio: una playlist con Aitana, Robbie Williams y más | Europa FM

La radio es sinónimo de familiaridad, de acompañamiento. Para eso existe Europa FM, para acercarnos a ti, oyente, con tus éxitos de hoy y tus favoritas de siempre. Eso reivindicamos este 13 de febrero en el Día Mundial de la Radio, que este 2026 defiende las voces humanas frente a la inteligencia artificial. "La IA es una herramienta, no una voz", dice el lema de la UNESCO.

En Europa FM, por supuesto, celebramos este día con música. En concreto, lo hacemos con una playlist de 16 canciones donde los artistas mencionan la radio. La lista reúne cantantes nacionales e internacionales que, durante los últimos 40 años, han compuesto temas que destacan la labor de este medio.

No faltan nombres tan destacados como los de Queen, Robbie Williams, Beyoncé, Laura Pausini, Lana Del Rey, Madonna o Enrique Iglesias; todos ellos, artistas que cuentan en su discografía con una canción donde la radio aparece en el propio título.

Enrique Iglesias: "Súbeme la radio que esta es mi canción / Siente el bajo que va subiendo"

Cariño, Ed Sheeran, Bruno Mars, Morat, Sia, Marlena o Pablo López hablan en sus composiciones sobre escuchar la radio o sonar en ella con su propia música. "Hoy sueno en la radio de la suerte / Ya no tengo miedo de perderme", canta el malagueño en El niño del espacio.

Quiero, uno de los temas de Aitana para La última (2022), menciona nuestro medio para celebrar la existencia de las canciones: "Unas para reír, otras para llorar / Unas para vivir y otras para olvidar / Unas que suenan en la radio y te emocionan". Por su parte, Dani Martín saca su vena más crítica en Novedades viernes, donde denuncia "la prostitución musical que existe en ciertos ámbitos de la industria", según contó a Europa FM.

