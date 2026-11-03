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🤰 Mity de Babyqueen, la banda de K-pop generada por IA, está embarazada | Por Jorge Yorya

Cuando creías que ya lo habías visto todo, va Mity de la banda de K-pop Babyqueen y anuncia que está embarazada. La noticia ha hecho estallar las redes porque la banda está creada por IA. ¡Casi nada! De la noticia en sí, de qué hay detrás del embarazo y de la historia de la banda habla Jorge Yorya con Eva Soriano y Nacho García en su sección de Cuerpos especiales. ¡Una auténtica fantasía!