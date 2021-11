Mónica Carrillo: "En 'Mask Singer' nos hacían desactivar el bluetooth y en los ensayos distorsionaban las voces"

Mónica Carrillo ha madrugado para visitar el estudio de Cuerpos especiales. Pero lejos de lamentar el madrugón, se compadece de Eva e Iggy y recuerda la etapa en la que ella se tenía que levantar todavía más temprano, a las dos de la mañana.

"Entrábamos a las tres de la mañana y hacíamos el directo de seis a nueve. En la hora punta nosotros ya estábamos en un estado catatónico, pero es una escuela buenísima porque puedes hacer información bajo cualquier circunstancia. A mí habían mañanas que me sonaba el despertador y no sabía si me encontraba bien o no", confiesa.

Eso sí, hacer el matinal no impedía que ella continuase con su vida social, aunque eso le jugase alguna mala pasada de vez en cuando: "Una vez me quedé dormida en un bar de copas viendo un partido de la Selección".

Su paso por 'Mask Singer' cantando Adele

Mónica ha venido a Cuerpos especiales justo el día que estamos haciendo el karaoke Adele, y ella nos recuerda que también ha cantado una canción de la artista británica en público. ¡Nada más y nada menos que en Mask Singer!

"Yo era la Mariquita invitada un día y canté Adele. ¿Sabes qué pasa? Que no sabes nada, porque vas con cascos de Daft Punk y el móvil lo tienes que tener sin bluetooth para que no puedas saber quién está", nos explica, revelando más detalles del secretismo que se vivía en el rodaje: "Ganó Paz Vega la edición pero yo no sabía quién era. Además, habían pantallas para ver los ensayos de los otros concursantes y en esos ensayos la voz estaba distorsionada".

Eso sí, admite que fue todo un reto viniendo de informativos pero nunca concursaría como participante.

Por último, recordamos que Mónica Carrillo vino a través de un atraquito al móvil de Roberto Leal, por lo que Eva Soriano no iba a perder la tradición teniendo ni más ni menos que a Carillo en la casa. Y de una gran profesional a otra: ¡Ana Pastor! Y lo mejor de todo... ¡Ana ha mordido el anzuelo!