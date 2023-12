Morat desvela el increíble regalo que sus fans le han hecho por sus 12 años en la música

Es la tercera vez que Morat acude a la llamada de Cuerpos especiales y ya sabemos cuál es el premio: ¡pasaporte al canto! La banda colombiana ha venido a presentarnos su último EP, Antes de que amanezca, del que este viernes 15 de diciembre podremos escuchar el sexto y último tema, que lejos de ser el final "es un adelanto de lo que podría ser lo siguiente que se viene de Morat", ha contado el grupo.

Martin, Juan Pablo x2 y Simón nos han presentado en primicia Tarde, el último single de este proyecto transición entre su cuarto álbum, Si ayer fuera hoy (2022) y su quinto y futuro disco.

'Antes de que amanezca', el último EP de Morat

Se trata de un proyecto en el que el grupo ha aprovechado para experimentar y hacer lo que les apetecía, donde mezclan la rocanrolera Feo, ritmos latinos en Nunca volvieron o una balada en inglés (su primer tema en este idioma) con su amigo James TW, Someone I Used to Know.

"El español ya es suficientemente fuerte como para que los artistas no tengan que hacer canciones en inglés", sin embargo, los colombianos no han querido dejar pasar la oportunidad de colaborar con un amigo en un proceso que ha sido lo más natural posible. "No la hubiéramos hecho si no hubiera sido así de orgánico", cuentan.

Un disco transición con seis canciones "completamente distintas"

Antes de que amanezca es "100% una transición". "Es complicado, porque antes sacabas un disco y girabas y te olvidabas de todo hasta que te volvías a encerrar y hacías otro disco. Hoy en día hay que sacar música con más asiduidad", han explicado los músicos de Bogotá, frente a la presión de la industria y el consumo vertiginoso de la vida, y también de las canciones. "Si por nosotros fuera, haríamos un disco y nos encerraríamos y dos años después haríamos el siguiente", han revelado.

"Estos singles, EPs... Son maneras de mantenerse activos". La idea era añadir nueva música al concepto del disco para alagar la vida de la gira, pero los de Morat sintieron que "era una manera bonita, pero no la más interesante". Así que cerraron el disco y se fueron "a un lugar donde jugar un poco más".

"El concepto de Antes de que amanezca es la noche de sueños, que tienen esa característica de que nunca nadie cuestionó un sueño por ponerse raro, estás en un sitio, llegas a otro, no tienen que tener sentido, y funciona", han detallado los artistas. De ahí el origen de componer "seis canciones que pudieran jugar a ser cosas totalmente distintas".

Morat - Sobreviviste (video oficial)

Morat cumple 12 años en la música

Su gira 2023 en España culmina en Zaragoza el próximo 17 de diciembre, hasta que vuelvan el 21 de junio para dar un macroconcierto en el Estadio Cívitas Metropolitano de Madrid, con una capacidad de más de 70 mil personas. "El próximo año va a estar potente", adelantan..

Vienen de tocar en el Palau Sant Jordi y en el programa de talentos Operación Triunfo. "Nuestro favorito es Álex, que estaba nominado, cantó nuestra canción Ladrona y se salvó".

Amigos desde los cinco años, los integrantes de la banda llevan 12 tocando bajo el sello de Morat y se conocen desde hace 25. "Estamos muy contentos, 12 años es una locura, han pasado muchísimas cosas", anuncian, antes de explicar el sorpresón que vivieron este miércoles: "Nos tuvieron la mejor sorpresa que podíamos tener, se pusieron de acuerdo todos los fandoms del mundo que tenemos y se organizaron para que un vídeo nuestro que ellos hicieron apareciera cada hora durante 24 horas en Time Square, en Nueva York".

Desde luego, su carrera y sus seguidores les hacen no tener nada que envidiar a ningún grupo musical. ¡Larga vida a Morat!