Niño Paco sufre "mal de amores" por Luisita

Todos sabemos que el Niño Paco intenta mantener su apariencia de tipo duro ante todas las circunstancias, pero esta vez se ha derrumbado ante los oyentes de Cuerpos especiales aunque decía que era porque estaba "saliendo de una gripe".

Mentira todo porque al final ha acabado confesando que lo que está "sitiendo es el vacío de haber sido rechazado por Luisita". "Yo veía que le gustaba, que me miraba con ojos golosos, así que hace dos semanas, decidí declararme y le compré una flor", ha recordado el muñeco de gomaespuma.

Sin embargo, todo acabó en un disgusto para el pobre Paco porque la cosa no funcionó como el esperaba. "Ella me dijo que no podía estar conmigo porque tiene 36 años y yo soy menor (...) El idioma del amor no debería ser así... ¿Por que Risto puede y yo no?".

Sin embargo, también han salido a relucir algunas intenciones menos románticas, como que lo que busca el bejamín navajero es "ser un mantenido". Mal futuro le espera con esas ideas...