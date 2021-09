Paco Tous: "He hecho La Casa de Papel y me sigo sintiendo Paco, el de Los Hombres de Paco"

Llamamos a Paco Tous de buena mañana y lo pillamos sacando al perro. Pero él, encantador como siempre, entra en Cuerpos especiales para presentarnos la nueva temporada de Los Hombres de Paco que ya está disponible en ATRESPlayer Premium.

Estos nuevos capítulos suponen el comeback de una de las series con más éxito y más queridas por la audiencia 10 años después del último capítulo de la anterior entrega.

Paco vuelve a encarnar a su personaje una década después y reconoce entre risas que "corre bastante menos detrás de los malos". Pero que no le ha costado nada volver a dar vida a su personaje: "Tiene muchos matices a nivel dramático pero en realidad es un hombre que quiere ser muy buen padre, muy buen policía, muy buen esposo... Pero las cosas no le salen muy bien"

Por otro lado, también nos explica qué personajes de la serie original estarán presentes en esta nueva temporada de forma continuada: "Después se suman Amparo Larrañaga, Amaia Sagasti... Y

Además, también nos desvela que Mario Casas participará en la serie aunque no será un personaje recurrente.

Sobre el rodaje nos confiesa que ha sido de lo más emotivo: "Era como volver a casa. De repente funcionaban las cosas, el feeling entre nosotros. Estamos muy contentos".

Y aunque ha asegurado que si le hubiesen propuesto volver dos años después de la serie hubiese dicho que no, Paco nos asegura que ha sido un personaje que le ha marcado tanto que ha sido todo un reto para él volver a interpretar al policia: "La gente quería la vuelta o la película de Los Hombres de Paco. Y mira que yo he hecho La Casa de Papel, y me sigo sintiendo Paco".

Y lo que más nos importa: ¿Los Hombres de Paco tendrá continuidad o solo se quedará en esta nueva temporada?

"Yo lo deseo. Estamos muy satisfechos con los 17 capítulos que hemos grabado pero todos estamos deseando volver. Pero para eso es necesario que la audiencia responda", explica Paco.