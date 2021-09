Úrsula Corberó y Miguel Ángel Silvestre atracan el restaurante de Rafa Nadal, Enrique Iglesias y Pau Gasol en 'La Casa de Papel'

Una de las grandes novedades de la quinta y última temporada de La Casa de Papel era la incorporación de Miguel Ángel Silvestre en el papel de René.

En los avances que dio la serie antes de su estreno, lo único que sabíamos es que era la persona con la que Tokio hizo su primer atraco.

ALERTA: SPOILERS

Si todavía no has visto el primer capítulo de esta temporada, te recomendamos que no sigas leyendo para evitar spoilers y que vuelvas a esta noticia cuando estés al día.

Si por el contrario, ya has visto, al menos, el primer capítulo de la última temporada, sabrás que René fue el novio de Tokio con el que hizo su primer atraco.

A modo de flashback, Tokio le habla a Lisboa “del amor de su vida”, mientras se superponen imágenes de un atraco a un restaurante.

Al principio de la escena, se puede ver la espectacular fachada del edificio donde se lee el nombre del restaurante: Tatel. A continuación, Tokio y René recorren los diferentes comedores y la cocina de este llamativo lugar a punta de pistola, para terminar huyendo en moto con el botín.

Tatel: el proyecto gastronómico de Rafa Nadal, Pau Gasol y Enrique Iglesias

En 2015 los empresarios Abel Matutes Jr. y Manuel Campos arrancaron un ambicioso proyecto, al que se unieron Rafa Nadal, Enrique Iglesias y Pau Gasol.

Abrieron su primer restaurante en Madrid, un local de 800 metros cuadrados decorado por el estudio de interiorismo Ilmiodesign, que está dirigido por Andrea Spada y Michele Corbani.

Este es el local donde han rodado la escena del atraco de Úrsula Corberó y Miguel Ángel Silvestre. Si te has quedado enamorado del espacio y quieres ir a probar sus platos, lo encontrarás en el número 36 del Paseo de la Castellana, en Madrid.

Tokio y René atracan el restaurante Tatel // Netflix

Y si el restaurante es espectacular, su carta no es para menos. La dirección gastronómica está a cargo de Nino Redruello y Patxi Zumárraga (La Gabinoteca y Las Tortillas de Gabino). De esta manera, su carta se basa en recetas españolas con el objetivo de exportar esta identidad a otros países.

La incorporación de Cristiano Ronaldo

En 2017, el grupo abrió dos nuevas sedes en Miami y en Ibiza. En la inauguración ibicenca apareció Cristiano Ronaldo anunciando una gran noticia: se unía al proyecto.

“Entusiasmado de formar parte del grupo Tatel”, escribió en su cuenta de Instagram junto a una imagen posando en el photocall.

Tatel Madrid y Tatel Ibiza, premio Travellers' Choice 2021

Hace tan solo unos días, el grupo anunció que los restaurantes Tatel Madrid y Tatel Ibiza han sido reconocidos con el premio Travellers' Choice 2021 que otorga la plataforma Tripadvisor.

Este galardón, al que solo acceden un selecto grupo de un 10% de todas los restaurantes inscritos en la plataforma, premia la máxima excelencia en sus servicios de forma continuada.

El premio llega en un momento clave para el grupo gastronómico, ya que están ultimando los detalles de su primera apertura internacional: Tatel Beverly Hills, que estará ubicado en N Canon Drive, conocida como la 'milla de oro' gastronómica de Los Ángeles.

Además, el grupo tiene previsto la apertura de un nuevo local contiguo a Tatel Madrid, con un novedoso concepto de restauración. Así como otros locales en Oriente previstos para finales de 2021 y principios de 2022.