La 'playlist' de Chica Sobresalto con las mejores canciones para aguantar en una boda

Chica Sobresalto ha llegado este viernes a Cuerpos especiales para contarnos una vez más qué cinco canciones escuchar en cada situación. Maialen ha elegido esta vez los temas con los que sobrevivir a las insufribles bodas, una celebración que ha confesado a Eva Soriano e Iggy Rubín no gustarle nada. "Hay cosas en la vida que no sabes si te van a gustar o no. Por ejemplo, los vídeos de cómo quitar los callos de los pies. A priori parece una cosa horrible, pero luego te engancha". Sin embargo, hay otras cosas que no sorprenden: "Sabes que no te van a gustar y luego no te gusta. Dices, no tiene buena pinta, y efectivamente". Son las bodas.

De momento, las recomendaciones musicales son hacer de las bodas un trámite un poco menos duro y más llevadero para quienes, como ella, no las entienden, mientras esperamos la playlist de los callos.

Modern Love - David Bowie

Hay un momento que a nuestra colaboradora le parece "el mayor exponente de la estupidez humana". "Cuando todo el mundo hace circulitos con la servilleta", a lo que Eva le argumenta: "Es para volar", "Para irte, ¿no? Estás sentada esperando porque quieres comer, porque es la cena más cara que vas a probar en todo el verano y los novios no llegan. Están en una sala de espera con mas novios y novias, como el autobús de Next", concluye Chica Sobresalto.

Para este eterno momento, Maialen tiene claro qué tema pondría:

La Santa - Lola Índigo

"Hay más momentos bochornosos, como el de la novia cuando llega, con la gente gritando: 'bua, qué guapa está". Y mientras eso sucede, ¿qué haces? Volver a esperar. "Yo me pondría La Santa para entrar perreando".

Mama - Patricia Lázaro

Este es el más bochornoso. "Ya se hace poco, pero yo lo he visto. Es el momento ramo. ¿Qué hacéis con el ramo? ¿Por qué no abren el Tinder? Cómo te vas a casar si no tienes ni pareja, ¿porque cojas un ramo?" denuncia desde el estudio de Cuerpos la cantante. "¿Y por qué las chicas tenemos que querer coger un ramo, y los señores están en un lado fumando un puro diciendo: 'jaja, te casaste, la cagaste?". Les contesta ella misma: "Te compra los calzoncillos tu madre. Las chicas no tenemos por qué querer casarnos y procrear".

Tiempo De Vals - Chayanne

Maialen ha vuelto a traer a Chayanne a Eva Soriano. Se nota que conoce perfectamente sus debilidades. Este tema es para el momento baile de los novios. "La barra libre tampoco llega nunca, porque estás esperando que vengan los novios y hagan un baile, que no han bailado en su vida. Es un alarde de ego que parece eso la academia de Operación Triunfo", ella lo sabe bien.

Slow Dancing In A Burning Room - John Mayer

Pero a todos se nos acaba ablandando el corazón con la celebración del amor. "Voy muy de hater pero tengo una parte romántica, aunque no lo parezca y salga muy de vez en cuando", confiesa Chica Sobresalto. Para esos momentos, John Mayer.