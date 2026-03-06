Guillermo Ortega: "Estás en el escenario, ves una luz de móvil y te vienen todas tus frustraciones"

Un trocito de Broadway se ha instalado esta temporada en Madrid de la mano de Guillermo Ortega y Fátima Baeza, que representan en el Teatro Lara la obra Frankie y Johnny en el Claro de Luna hasta el 6 de junio.

El actor, conocido intergeneracionalmente por ser Paco en Aquí no hay quien viva, interpreta a un cocinero que tras una noche de pasión con una compañera de trabajo se enamora y lucha por conquistar el corazón de su amante. "Es una historia que empieza al revés. Normalmente las historias románticas se conocen chico, chica, se llevan fatal y acaban en la cama. Aquí es al revés. Empieza en la cama y es maravillo", ha contado Ortega nada más empezar su entrevista en Cuerpos especiales. Y ha aclarado: "Pero que nadie se haga ilusiones porque [la escena] es a oscuras".

"Se intuye, se intuye...", ha seguido el actor, que en la obra insiste en conquistar a su amante. "Ella no está muy dispuesta pero hasta el final, final no sabemos qué va a pasar", ha añadido para luego hablar con risas de la gran confianza y complicidad que tiene con su compañera de teatro. Fátima Baeza es su pareja y madre de sus dos hijos.

La obra es un clásico de Broadway, muy famosa en Nueva York, que surgió a finales de los 80. "Empezó en el off Broadway y empezó a crecer hasta tal punto que al autor le ofrecieron hacer la película", ha señalado sobre la cinta protagonizada por Al Pacino y Michelle Pfeiffer con un guion muy diferente. "Toda la historia de la obra de teatro sucede en una habitación en una noche y eso para el cine iba a ser un poquito pesado", ha añadido el actor, que vio la película antes de subirse al escenario pero no las versiones de la obra hechas por otros actores.

"No me gusta mucho ver cómo lo han hecho [otros actores] porque te puede influir muchísimo. Quieres llegar a ese resultado y te puede frustrar un montón", se ha sincerado sobre cómo preparó este papel.

Antes los actores que la obra

La idea de hacer esta obra llegó del Teatro Lara, que le propuso hacer una producción a la directora Pilar Masa. "Queremos algo pequeño e íntimo", le dijeron.

Así, Pilar, Guillermo y Fátima se pusieron manos a la obra a buscar textos. "Llegamos a este que nos parecía un poco difícil que nos dieran los derechos porque es una sala pequeña y no es muy rentable, pero les gustó la propuesta y seguimos adelante", ha explicado el actor, que ha apuntado que la forma de plantearse la obra desde el patio de butacas es muy diferente.

"Hay públicos superconcienciados. Esta obra es de los 80 y que un tipo insista, insista e insista hasta la saciedad para estar con una mujer no se ve ahora igual que en los 80 afortunadamente", ha dicho el actor, señalando que hay públicos románticos, concienciados y también muy divertidos. "No todas las funciones se ven como un festival. "A veces ves a gente con la lagrimilla".

Al final el actor que está sobre el escenario no puede evitar mirar al patio de butacas y, como haya un móvil encendido, surge el problema. "Todas tus frustraciones e inseguridades te vienen", ha confesado. "Y te distrae muchísimo. Por favor, no lo hagáis".

¿Una película de Aquí no hay quien viva?

Estar con Guillermo Ortega es inevitablemente estar con Paco, el del videoclub. El actor es uno de los protagonistas de Aquí no hay quien viva, que sigue siendo un fenómeno aunque su último capítulo se emitió en 2006

"Llevo 20 años con gente parándome que acaba de descubrir la serie", ha contado sobre la pasión que despierta la producción entre las generaciones más jóvenes. Y ha confesado que le encantaría hacer una película como han hecho con Aída.

"Sería muy divertido aunque echaríamos de menos a los que ya no están", ha apuntado lamentando la pérdida de sus compañeros Emma Penella, Mariví Bilbao o Eduardo Gómez.