Quién es Ptazeta, la rapera icono LGTBIQ+: su nombre real, de dónde es y su sexualidad

Ptazeta es una de las artistas que más han revolucionado la música urbana en los últimos años. La rapera y cantante ha colaborado con grandes nombres de la industria, como Villano Antillano, L-Gante, Lola Índigo y Lit Killah.

De hecho, en 2021 consiguió uno de sus grandes hitos al colaborar con el productor Bizarrap, en la Ptazeta: Bzrp Music Sessions, Vol. 45. La sesión se convirtió en disco platino.

Pero al margen de sus éxitos como rapera, Ptazeta tiene una vida personal de la que ha hablado abiertamente en distintos espacios. Repasamos algunos de los datos más interesantes de la artista.

Su origen

Ptazeta nació en Arucas, Las Palmas en 1998, y su nombre real es Zuleima del Pino González González. Tal y como recoge ABC, el origen de su nombre artístico viene también de su propia identidad, pues el pseudónimo que ha usado siempre en redes sociales. Ella misma lo ha contado: "Siempre lo he tenido como nombre de usuario en Instagram. Cuando me lo hice me encantaba la palabra. 'Peta' de cigarro y 'zeta' de Zuleima, y con eso me quedé".

La joven empezó a hacerse hueco el rap a través de las batallas de gallos junto a sus amigos. Así lo contó en una entrevista con Shangay, donde expresó su amor por escribir y por la música.

La rapera saltó a la fama sobre todo durante la pandemia por COVID-19. De hecho, fue una de las cantantes que comenzó a ganar seguidores a partir del confinamiento. Tanto es así que uno de sus temas con más reproducciones en YouTube, Mami, se convirtió en una de las canciones más sonadas en España de 2020.

De hecho, fua partir de este sencillo junto a Juacko con el que explotó su éxito, pues este superó las 29 millones de reproducciones en YouTube.

Es defensora de ir siempre por cuenta propia sin meterse en polémicas, algo que no siempre parece compatible con el rap. Pero ella aprendió a no hacer caso a las críticas gracias a la pareja que tenía cuando empezó a tener éxito.

A los 18 años intentó entrar en Gran Hermano, pero a día de hoy agradece que no pasara, puesto que, aunque su intención era tener el impulso mediático necesario para que su música tuviera acogida, actualmente considera que la visión de sus temas sería distinta.

Ahora es una artista reconocidas gracias también por su destacada apariencia, de la cual se destaca su cabello negro y largo, su vestimenta XL y los tatuajes en varias partes de su cuerpo, incluyendo una serpiente a un costado de su frente.

Su tatuaje de la frente viene de una gran conexión que la artista tiene con las serpientes. En Marca explicó el significado de este y el resto de sus diseños grabados en la piel: "Tengo muchos tatuajes porque a mí me gustan, pero luego si es verdad que tengo a mi familia siempre presente. Mi madre, mi abuela, mi hermano, el padre de mi hermano, mi abuelo, todo eso para mí presente"

Icono LGTBIQ+

Desde que comenzó a escribir, la artista dejó clara su sexualidad: la homosexualidad. Siempre ha escrito sobre mujeres, porque para escribir sobre hombres, "se tendría que poner en la piel de otra persona para componer, y estaría mintiéndole a la gente", confesó para Shangay.

No obstante, sí recibió consejos de que fuera más neutral en sus letras, algo que nunca obedeció. "También hay artistas muy grandes que son bisexuales y no lo dicen, joder. Y si los de arriba no abren la puerta para que entre un poco de luz, nadie va a ver lo que hay", defendió en 2022.

Así, la artista incorpora letras queer en sus canciones, siendo esto parte de su activismo. Las mujeres son un tema recurrente en sus canciones. Admiración y sensualidad a partes iguales.

"No soy de estar etiquetando todo el rato, pero me muevo en mi mundo del arcoíris", ha explicado.