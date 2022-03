Raquel Sánchez Silva revela cuál es el concursante de 'El Desafío' más competitivo: "¡No sabéis lo que se enfada!"

Raquel Sánchez Silva fue la triunfadora la primera noche de El Desafío. La presentadora se llevó la máxima puntuación tras superar la prueba de apnea, en la que consiguió estar más de tres minutos debajo del agua sin respirar.

Un logro que no han pasado por alto Eva Soriano e Iggy Rubín en la visita de Raquel Sánchez Silva este viernes a Cuerpos especiales, el morning de Europa FM. No solo se han interesado en saber qué hizo durante ese tiempo, sino que han querido comprobar cuánto pueden dar de sí 3 minutos y 32 segundos cuando se está haciendo una entrevista.

En ese tiempo entran muchas preguntas, y Eva e Iggy lo han aprovechado bien porque El Desafío da juego.

"Te puede pasar cualquier cosa. Está todo todo muy cuidado en el sentido de la seguridad pero terminamos necesitando un fisio al lado", ha confesado Raquel Sánchez Silva, que ya ha terminado de grabar el programa. "Yo a partir del programa siete necesitaba fisioterapia día sí, día no y en algún momento todos los días", ha continuado. "Es que 10 semanas seguidas acaban haciéndote dañito..."

La grabación del programa dio dolores a todos los concursantes, especialmente al actor y modelo Juan Betancourt. "El otro día me decía que todavía le duele... algo", ha dicho Sánchez Silva entre risas.

"Es el más picón"

Raquel Sánchez Silva, que esta semana se enfrenta al reto Mayumana, dice que es una enferma de la competición, pero no es ni de lejos la más competitiva.

"Jesulín es el más picón. Pero con una diferencia... ¡No sabéis lo que se enfada!", ha dicho sobre el torero. "En realidad luego se alegra por ti, pero quiere ganar. Quiere ganar hasta las chapas".

Ella, dice, es más competitiva consigo misma. "Soy perfeccionista, exigente, más que que ganar. Quiero hacerlo todo lo mejor que pueda hacerlo, quedarme con la sensación de ya lo siguiente es romperme una pierna. No me quiero quedar con la sensación de podía haber hecho algo más que hacer y no lo he hecho", asegura.

A vueltas con Jesulín, lo que más llamó la atención a Raquel Sánchez Silva es que el torero "ha puesto el alma, la vida, su tiempo, se venía de Ubrique con el coche, se pasaba la semana ensayando... luego se implicó María José, que venía un montón...". "Yo recuerdo un día que fui con mis hijos a enseñarles las excavadoras y me encontré a María José dirigiendo a Jesulín en una prueba", ha continuado.

La anécdota de Raquel Sánchez Silva a Rosalía

Raquel Sánchez Silva puede presumir de ser una de las primeras personas en España en entrevistar a Rosalía, "cuando se podía". Fue cuando sacó El mal querer, y ya "tenía tan claro que se quería marchar... era una superestrella".

"Me pareció una mujer muy dulce, con mucha cabeza, con unas tablas impresionantes... Recuerdo que le rebatía a Javier Cansado sobre temas de flamenco", ha contado sobre el programa Likes para luego continuar con una anécdota.

La presentadora puede confirmar que "Rosalía es estupenda". Se la encontró en el aeropuerto de Los Ángeles y se acercó para ver si se acordaba de ella. "Y me dijo, 'Ay, Raquel...", ha contado Raquel Sánchez Silva, que se sentó en un banco del aeropuerto con la cantante, que también habló con el marido y los hijos de la presentadora.