¿Quién ha sido el ganador del primer programa de 'El Desafío'?

Ocho famosos se han visto las caras este viernes en el primer programa de la nueva temporada de El Desafío. El programa de Antena 3 vuelve a la cadena con nuevos retos y también nuevos concursantes: Jesulín, Raquel Sánchez Silva, Omar Montes, El Monaguillo, Juan Betancourt, Lorena Castell, María Pombo y Norma Duval serán los encargados de poner su cuerpo y su mente al límite cada semana.

Esta nueva edición del programa, ha comenzado de la mano de Omar Montes y Juan Betancourt, que se enfrentaban a su primer reto: atravesar un circuito de anillas a cinco metros del suelo. A pesar de que ambos tenían la misma prueba, el tiempo ha sido uno de los factores más importantes a tener en cuenta para valorar su desempeño: Betancourt tan solo ha necesitado 25 segundos para llegar a la meta, mientras que Omar ha necesitado 32 segundos para el mismo recorrido.

Por su parte, El Monaguillo se ha atrevido con un reto muy a la altura de su personaje: convertirse por un día en el batería de Dani Martín. Y la verdad es que el cómico lo ha clavado con su actuación de Portales junto al músico madrileño, con un rítmico reto que ha encandilado a los jueces.

Jesulín de Ubrique se veía convertido en un mago por una noche para hacer frente al reto de escapismo, con el que ha sorprendido al público convirtiéndose en un auténtico bombero tras escapar a tiempo de una caja en la que había tenido que encerrarse previamente mientras la arena iba subiendo a medida que pasaba el tiempo. "He pasado mucho miedo", confesaba el torero, que consiguió cumplir su reto con gran nota.

Por su parte, Raquel Sánchez Silva tenía que hacer frente a uno de los retos más difíciles de la noche, el de apnea, para el que la veíamos enfundada en un traje de natación. La prueba de la periodista consistía en pasar debajo del agua el máximo tiempo posible sin respirar y la ha pasado con sobresaliente: 3:32 segundos para la presentadora, que acabó completamente emocionada tras superarlo y llevándose el aplauso del público y del jurado.

Lorena Castell ha dado rienda suelta a su lado más coordinado y bailongo para montarse una coreografía encima de una cinta de correr. El reto de Lorena también era uno de los más difíciles, pues incluso bailarines con muchos años de experiencia son incapaces de hacerlo. Sin embargo, la presentadora de yu Music y colaboradora de yu, No te pierdas nada ha sabido salir airosa de este reto a ritmo de Uptown Funk, de Bruno Mars y Mark Ronson, y conseguir impresionar a los jueces con sus pasos de baile.

Además, María Pombo se ha tenido que enfrentar también a su primera prueba, un lanzamiento con cerbatana que no ha sido fácil de superar: "Mi prueba no es muy pintona, pero es difícil", confesaba la influencer ante los jueces. Y aunque no empezó encaminada en los ensayos, Pombo ha sabido hacer frente a este reto para explotar los globos con los dardos solo haciendo fuerza con aire.

Por último, Norma Duval ha tenido que sacar todas sus capacidades como conductora para realizar una maniobra infernal con el coche. "No se ve. Cuando el coche está en diagonal, no hay tiempo de reacción y ahí se salen las ruedas", ha confesado Perla, el coach de la prueba, que revelaba que en un ensayo se quedó el coche encajado. Sin embargo, la vedette y actriz española consiguió terminar su difícil prueba a tiempo a pesar de que tuvo que se ayudada.

¿Quién ha sido el ganador del primer programa de El Desafío?

A pesar de que todos los concursantes han conseguido superar las pruebas de El Desafío, solo uno ha podido convertirse en el ganador de este primer programa de la segunda temporada. Los jueces del programa, Juan del Val, Santiago Segura y Tamara Falcó, que anunció su salida del programa tras formar parte de la primera temporada y que será sustituida por Pilar Rubio.

María Pombo y Raquel Sánchez Silva han llegado a la recta final como favoritas para convertirse en ganadoras del primer programa. Sin embargo, finalmente la decisión de los jueces ha sido unánime: la presentadora de televisión ha acabado por llevarse los tres 10 del jurado y así se ha convertido en la primera ganadora de El Desafío 2.

La periodista ha decidido destinar los 9.500 euros del premio que se le ha otorgado a la investigación de una enfermedad que afecta a muchas personas en nuestro país: la artritis reumatoide.

Finalmente la clasificación ha quedado de la siguiente manera, siendo Raquel Sánchez Silva la que ha salido mejor posicionada de los primeros retos de El Desafío y Omar Montes el último en la prueba, tras no superar a Juan Betancourt en tiempo en la prueba de las anillas.

Resultados y clasificación del primer programa de El Desafío. // Antena 3

¿Qué desafíos afrontarán los concursantes de El Desafío?