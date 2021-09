La reivindicación de Eva Soriano, Vicky Luengo y Ángela Cervantes: "La chica puede salir del barrio pero el barrio no puede salir de la chica"

En el estudio de Madrid está Iggy Rubín con Vicky Luengo y en el de Barcelona está Eva Soriano con Ángela Cervantes para presentarnos su nueva película dirigida por Carol Rodríguez que ya se encuentra en cines. Vicky Luengo nos cuenta la trama:

"Chavalas es la historia de un grupo de cuatro amiga que viven en Cornellá, que es una ciudad de Barcelona. Y es la historia de Marta, que es mi personaje, una chica que es fotógrafa, que se fue a vivir a Barcelona hace algún tiempo para buscar el éxito. Pero en el inicio de la peli se queda sin trabajo, se queda sin compañera de piso y tiene que volver al barrio porque necesita dinero y necesita un techo y hace un viaje al origen para reconciliarse con quien es y donde se reencuentra con sus amigas".

La reivindicación del barrio

Aprovechando que la película se basa en la vuelta al barrio, Eva Soriano quiere hacer una reivindicación: "Igual que tú te has ido fuera a buscar oportunidades, aquí también las había y estoy luchando por ellas". A lo que Ángela añade: "Y el que se va juzga como diciendo 'no has visto más allá y te has tenido que quedar".

"¿No os parece que los que hemos crecido en barrios el barrio siempre está en ti? Que aunque te vayas a la ciudad a triunfar luego hay una cosa que te sale y dices 'bua, esto es del barrio'", continúa Eva.

"Justo esta es la frase de la peli", le responde Ángela, "la chica puede salir del barrio pero el barrio no puede salir de la chica. Es justo esto".