★★★★
La review de Bertus sobre ser el anfitrión: "¿Quién bebe agua con gas? Te conozco de toda la vida..."
Bertus no le encuentra nada bueno a ser el anfitrión pero no quiere dejar de serlo. Que si limpiar la casa antes de que lleguen, que si prepararlo todo, que luego te piden cosas imposibles como agua con gas o panela ("qué es panela, Panela Anderson") y, cuando parece que ya todo está, no te puedes sentar porque te empiezan a pedir cosas ("perdona, ¿tienes un cargador?"). ¡Y ahí no termina la historia! Luego resulta que no se quieren ir ni con agua caliente. Todo inconvenientes, pero ¿y el rato bueno que pasas? Cuatro estrellitas morente para esta experiencia.