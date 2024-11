Ruslana quiere llegar a Eurovisión: "Es un sueño enorme desde que soy pequeña"

Ruslana es la rockera indiscutible de Operación Triunfo 2023, donde quedó en tercer lugar por detrás de Paul Thin y Naiara.

Meses después, la joven cantante de solo 19 años llega a Cuerpos especiales para presentar su primer trabajo artístico junto a Eva Soriano y Nacho García, a quienes ha desvelado que no siente demasiados nervios por el lanzamiento del disco, aunque sí nota la gran carga de trabajo. "Sales por la mañana, vuelves a la noche, tienes ensayos, hay que cerrar todavía muchas cosas, empezamos pronto la gira...", comenta.

Génesis será el álbum debut de Ruslana cuando vea la luz este viernes 15 de noviembre, y ha querido adelantar cómo suenan algunas de las canciones que forman el disco. "Hay sonidos que derivan del pop rock. Todo es pop rock, pero hay baladas, canciones movidas de electrónica con pop... Hay un par muy rockeras producidas por gente de metal", desvela ante el oído atónito de Eva, que define el disco como "un puñetero pepinazo".

Ruslana no deja de lado Eurovisión

Después de comentar que le encantaría colaborar con Miley Cyrus o Arde Bogotá, Ruslana desvela que le gustaría presentarse al Benidorm Fest para intentar representar a España en Eurovisión, un festival del que la joven siempre ha sido una fiel seguidora.

"Eurovisión es un sueño enorme desde que soy pequeña, siempre he sido fan. A lo mejor en un par de años me lo tomo como un reto personal", asegura, alegando que este año no ha sido posible por la preparación del disco. "No se puede estar en todo", dice entre risas.

En cuanto a la canción que presentaría, Ruslana duda: "Yo creo que sería algo muy especial, se notaría lo vocal... hay un terreno ahí por explorar". Eso sí: asegura que sería algo contemporáneo y que estaría atenta a los sonidos más escuchados en ese momento.

