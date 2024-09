Los concursantes de 'OT 2023' que están triunfando: de Juanjo Bona a Chiara Oliver

Te interesa Lo que se sabe sobre la posible colaboración entre Martin Urrutia y Juanjo Bona

David Bisbal, Chenoa, Manuel Carrasco, Pablo López, Aitana, Lola Índigo, Amaia... El panorama musical español cuenta con una larga lista de artistas que se dieron a conocer en uno de los programas de televisión más exitosos del país: Operación Triunfo.

El concurso cuenta con un total de doce temporadas, la primera de ellas celebrada en 2001. Desde entonces, casi 200 jóvenes talentos han pisado la Academia con el objetivo de abrirse un hueco en la competitiva industria musical. Y eso es lo que están intentando los 16 participantes de la última edición, Operación Triunfo 2023.

Desde que Naiara se proclamó vencedora, todos los triunfitos están trabajando para buscar una personalidad como cantantes que les permita construir una carrera profesional larga y duradera. Durante toda la historia del programa, ha habido concursantes que han saltado al estrellato, otros que viven de la música sin hacer ruido, algunos que han encontrado otras oportunidades y unos pocos que han decidido abandonar su sueño de ser cantante.

Teniendo en cuenta que el éxito es algo subjetivo y personal, y que no consiste únicamente en alcanzar las cifras más altas de ventas, en este artículo repasamos cuáles son los ocho concursantes de Operación Triunfo 2023 que están destacando tras su paso por el programa y cuyo futuro promete depararles una trayectoria fructífera en la música.

Chiara Oliver

La menorquina de ascendencia británica, octava clasificada en el concurso, ha sido una de las primeras en lanzar música tras OT 2023. Después del éxito numérico de su primer sencillo, Mala construmbre, Chiara Oliver ha lanzado un EP de siete canciones titulado La libreta rosa. Con este trabajo saldrá de gira entre finales de 2024 y 2025 por diferentes salas de música españolas. En total, anunció doce fechas de conciertos que ya han colgado el cartel de "sold out", por lo que la artista añadió seis nuevas citas con su público. Además, recientemente ha estrenado una colaboración en catalán junto al dúo The Tyets.

¿Las claves de su éxito? Sin duda, su potente y fiel legión de fans, los cuales agotaron todas las existencias de discos físicos de su EP hasta llevar a La libreta rosa al número uno en la lista de álbumes más vendidos en España en su semana de estreno. Y no solo eso: Oliver es una de las concursantes más escuchadas en plataformas de streaming. Su fandom ya demostró su alto poder de convocatoria durante el transcurso de OT 2023 cuando colocó publicidad de Chiara Oliver en una pantalla de Times Square, con el objetivo de evitar su eliminación.

Juanjo Bona

El zaragozano, finalista y cuarto clasificado, no ha pisado el acelerador tan fuerte como Chiara Oliver, pero sus dos canciones disponibles demuestran una personalidad artística que le han consagrado como una de las jóvenes promesas de la música española. El amor por sus raíces le llevaron a componer un segundo sencillo en forma de jota, Mis tías, con el que recibió numerosos halagos en redes sociales. Las dos composiciones de Juanjo Bona son de las más escuchadas entre toda la discografía de los triunfitos, y hace poco dio un salto al público generalista interpretando el himno de Aragón en el Gran Premio de MotoGP.

¿Las claves de su éxito? De nuevo, una poderosa base de fans que siguen cada paso que da, que escucha su música y que respeta los tiempos del artista. A eso, hay que sumarle la dupla que forma con su pareja Martin Urrutia, otro concursante de OT 2023 con el que ha formado una fuerte relación que ha servido de referencia a muchos de sus jóvenes seguidores.

Martin Urrutia

Bailarín, cantante y actor; un perfil 360, como diría Paquita Salas. El vasco quedó sexto clasificado en OT 2023 y desde entonces sigue demostrando su versatilidad fuera del concurso. Tras el estreno de su primer sencillo, Rompeolas, Martin Urrutia trabaja en nueva música mientras combina su faceta como actor, ya que debutará con su primer papel interpretativo en la serie musicalMariliendre.

¿Las claves de su éxito? Su personalidad, su diversidad artística y su estética moderna, que le han llevado a ser uno de los concursantes con más seguidores en Instagram. Junto a Juanjo Bona, comparte uno de los fandoms más potentes y mejor organizados del panorama actual en español.

Naiara

La aclamada ganadora de Operación Triunfo 2023. La zaragozana ha pasado de ser vocalista en una orquesta aragonesa llamada Nueva Alaska a colaborar con uno de los nombres masculinos más prolíferos de la música española actual: Abraham Mateo. Ambos estrenaron en julio la canción Tienes que saber, después de que Naiara mostrara su propuesta artística y su influencia en Rosalía con el primer sencillo de su carrera, Enlokiá.

¿Las claves de su éxito? Todos los espectadores del programa quedaron sorprendidos con la poderosa voz de la artista por sus actuaciones de La gata bajo la lluvia o Tómame o déjame. Eso, sumado a su carisma sobre el escenario, constituyen las claves que justifican su victoria y su prometedora carrera como solista.

Paul Thin

Segundo clasificado y el concursante con más personalidad de la edición. Tras demostrar su admiración por los ritmos electrónicos y latinos en OT 2023, Paul Thin ha estrenado dos canciones (Dónde y Alondra) que demuestran una gran solidez en su propuesta artística, algo asombroso teniendo en cuenta su faceta como cantante revelación. Y todo ello le ha llevado a anunciar recientemente las primeras fechas de su gira Reboot Tour 2025 con catorce conciertos por distintas ciudades de España.

¿Las claves de su éxito? Aparte de su carisma sobre el escenario, su capacidad compositiva destacó antes, durante y después de Operación Triunfo. Sus canciones anteriores al inicio del programa, como Lola o Brisa, congregaron a una base fiel de fans que continúa adorándole. Paul Thin también destaca por sus particulares gustos personales, que van desde Taylor Swift hasta jugar al FIFA.

Ruslana

Desde Ucrania, la joven de 18 años quedó tercera clasificada y ya ha estrenado tres canciones: dos en solitario (Las chicas malas desafinan y Lokademás) y otra junto a la también prometedora Paula Koops (Me he colgado de mi ex). Sus primeras composiciones, muy vinculadas al rock que tanto le gusta, posicionan a Ruslana como la tercera extriunfita con más oyentes mensuales en la plataforma de streaming Spotify, algo que podría mejorar con el lanzamiento de su primer disco. Además, ha anunciado su gira Génesis Tour con diez fechas de conciertos.

¿Las claves de su éxito? Su capacidad para conectar con las generaciones más jóvenes, su desparpajo y sinceridad o su presencia escénica, algo que ya demostró en OT 2023 por sus actuaciones de SloMo (Chanel) o de Miamor (Aitana).

Suzete

Una de las mayores sorpresas de Operación Triunfo 2023 ha sido la primera expulsada del concurso, Suzete, quien no conquistó al jurado ni al público durante su primera semana en la Academia. En cambio, su primer sencillo Kombolewa recibió una oleada de críticas positivas por su enérgico ritmo y un estribillo muy pegadizo. Tanto ha gustado, que Lola Índigo (también la primera expulsada de OT 2017) quiso grabar con Suzete el remix de esta composición.

¿Las claves de su éxito? Sin duda, la historia de superación que ha ido escribiendo desde que abandonó el concurso, haciendo autoparodia mientras sorprendía con su música. Tras su colaboración con Lola Índigo, el lanzamiento de su próximo sencillo Machuca el 27 de septiembre será decisivo para comprobar hacia dónde su la carrera artística.

Violeta

Desde la onceava clasificación, la granadina ha creado una gran dupla con su amiga Chiara Oliver que les ha valido para contar con uno de los fandoms más potentes de Operación Triunfo 2023. Y no solo eso, claro: su admiración por la música R&B ha provocado que destaque frente al resto de compañeros con su primera canción, El x venir, que es una de las más escuchadas en plataformas digitales. Ahora, con su segundo temaLibertá, ha vuelto a demostrar una gran personalidad artística.

¿Las claves de su éxito? Su magnetismo, su don de palabra o su personalidad, así como su reivindicación por los derechos del colectivo LGTB, algo que demostró junto a Chiara, Juanjo y Martin en el pregón de Madrid.

El resto de los concursantes

Salma, Omar Samba, Lucas Curotto, Denna, Cris Helia, Bea Fernández, Mayoy Alez completan la lista de concursantes de Operación Triunfo 2023. Todos ellos siguen trabajando por encontrar su lugar en el panorama musical español.