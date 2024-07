Paul Thin le canta a la ansiedad social en 'Alondra', su segundo tema tras 'OT 2023'

Operación Triunfo 2023 terminó el pasado 13 de julio con el último concierto de su gira, y sus concursantes ya están alejándose del programa para iniciar sus propias carreras musicales. Así lo han hecho Chiara Oliver, Juanjo Bona o, ahora, Paul Thin.

El segundo clasificado de OT 2023se despidió del concurso con un emotivo mensaje en redes sociales. "Tenía claro que esta era una experiencia que tenía y que iba a vivir. No voy a mentir, no ha sido fácil. Ha habido altibajos, pero los altos son los más bonitos que he vivido nunca", dijo.

Una semana después, Paul Thin ha estrenado su segundo sencillo tras su paso por Operación Triunfo. Antes, el granadino ya había dado pistas sobre su estilo musical con canciones como La camarera o Lola, muy influenciadas por C. Tangana. Su primer tema desde que salió de la Academia, DÓNDE, demostraba un cambio de sonido hacia producciones más maduras a medio camino entre la electrónica y lo urbano.

Alondra, su nuevo trabajo, le reafirma como uno de los artistas emergentes más prominentes en España. La melodía y la voz casi susurrada de Paul Thin, que luego rompe en el estribillo, muestran un lado oscuro de la sociedad nocturna: la presión por beber alcohol.

El significado de 'Alondra'

Alondra es un tipo de pájaro, pero su significado en la canción es una incógnita. Paul Thin, en el directo de Instagram que hizo justo antes del estreno de la canción, ha declarado que Alondra "es más cosas que solo una persona".

La palabra podría hacer referencia a la libertad como el sentimiento contrario que describe en Alondra. "Siento las luce' pendiente' de to' lo que hago / De que no malgaste ni un trago / Pero no puedo culparla' / Yo también me miraba", suena al principio del tema. Habla sobre la ansiedad por adaptarse a los patrones sociales, por integrarse. Habla sobre la autopercepción, la sensación de ser observado y de verse a uno mismo desde ojos ajenos.

"Vente, digo que si bebo me encuentro / Pero eso lo hace violento", canta después del primer estribillo. El alcohol, como elemento omnipresente en las noches de fiesta, puede llegar a ser una presión social. Beber como supervivencia: "Y yo solo quiero saber / Si esta noche tiene algún sentido".

Aunque la canción se ha estrenado este viernes, el videoclip estará disponible a partir del domingo 21 de julio. De momento, solo se puede ver un adelanto del vídeo que sirvió para generar expectación entre sus seguidores antes del lanzamiento.

Lo que sí ha publicado ya el granadino es un humorístico trend en su perfil de TikTok, donde Paul Thin muestra su lado más carismático y personal en un baile sencillo que imita lo mismo que dice la letra de la canción. Él mismo ha bromeado sobre la "complejidad" de los movimientos, optando por la autoparodia como método de promoción.

Letra completa de 'Alondra', la nueva canción de Paul Thin

Siento las luce' pendiente' de to' lo que hago

De que no malgaste ni un trago

Pero no puedo culparla'

Yo también me miraba

Si veo como en vez de bailarle a la Alondra

Le bailo a todas las cosas que me puedan hacer olvidar

------

Porque hoy vivo de copa'

Que si esto es mi última noche

No me voy sin hacer

To' lo que un día me dije

Así que vamo' a beber-ber-ber-ber

------

Si solo me ves еsta ropa

Y ves que me cuеsta correr

Es que estoy buscando a Alondra

Y yo solo quiero saber

Si esta noche tiene algún sentido

Si sigo sintiendo lo mismo

Sintiendo lo mismo que ayer

Lo mismo que ayer

------

Vente, digo que si bebo me encuentro

Pero eso lo hace violento

Pensar que ya no es cierto

Lo que me dicen las voces

Que aunque las quiera lejo'

Y diga que ya ni las siento

Es por ellas que entiendo

------

Porque hoy vivo de copa'

Que si esto es mi última noche

No me voy sin hacer

To' lo que un día me dije

Así que vamo' a beber-ber-ber-ber

------

Si solo me ves esta ropa

Y ves que me cuesta correr

Es que estoy buscando a Alondra

Y yo solo quiero saber

Si esta noche tiene algún sentido

Si sigo sintiendo lo mismo

Sintiendo lo mismo que ayer

Lo mismo que ayer

------

(No más por mí) Por Alondra

(No más por mí) Por Alondra

(No más por mí) Por Alondra

(No más por mí) Por Alondra

------

Porque hoy vivo de copa'

Que si esto es mi última noche

No me voy sin hacer

To' lo que un día me dije

Así que vamo' a beber-ber-ber-ber

------

Si solo me ves esta ropa

Y ves que me cuesta correr

Es que estoy buscando a Alondra

Y yo solo quiero saber

Si esta noche tiene algún sentido

Si sigo sintiendo lo mismo

Sintiendo lo mismo que ayer

Lo mismo que ayer

Si solo me ves esta ropa

Y ves que me cuesta correr

Es que estoy buscando a Alondra

Y yo solo quiero saber

Si esta noche tiene algún sentido

Si sigo sintiendo lo mismo

Sintiendo lo mismo que ayer

Lo mismo que ayer