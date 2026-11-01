Los mejores disfraces de los artistas en Halloween 2026: de Karol G a Duran Duran

Simon Le Bon, de Duran Duran, disfrazado en su Danse Macabre Halloween Party en Londres | Lorne Thomson / Redferns vía Getty Images

Halloween es una de las tradiciones más seguidas por los artistas de todo el mundo. Aparte de las numerosas canciones que recogen la energía de este día terrorífico, los cantantes también apuestan por compartir sus disfraces a través de redes sociales.

Karol G

Karol G ha presentado uno de los disfraces más espectaculares de este Halloween. La colombiana se ha caracterizado como el personaje de Emily de La novia cadáver, la mítica película de Tim Burton. En redes sociales circulan fotografías de Ariana Grande disfrazada de lo mismo, pero lo cierto es que se trata de imágenes generadas por inteligencia artificial.

Duran Duran

Antes de actuar en Madrid con Europa FM como radio oficial, la banda británica Duran Duran ha celebrado un concierto especial por Halloween en The O2 Arena de Londres titulado Danse Macabre Halloween Party. Sobre el escenario, los integrantes del grupo han lucido sus mejores disfraces.

Duran Duran en su Danse Macabre Halloween Party | James Klug / Getty Images

Harry Styles

El 30 y 31 de octubre, Harry Styles ha celebrado los dos últimos conciertos de su residencia de 30 fechas en el Madison Square Garden de Nueva York. Al coincidir con Halloween, el británico ha decidido subirse al escenario con varios disfraces. La primera noche, se convirtió en Elvis Presley y recreó el vestuario de su actuación en The X Factor cuando tenía 16 años. La segunda noche, ha llevado un gran disfraz de rata.

Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo también ha celebrado Halloween durante su concierto del 30 de octubre en Columbus (Ohio). En su caso, la estadounidense se ha disfrazado de María Antonieta, zombi y esqueleto.

Lola Índigo

Lola Índigo se ha disfrazado de un personaje del videojuego Tomb Raider para asistir a Beliween, una fiesta terrorífica organizada en México por la también cantante Belinda.

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez se ha convertido en Barbarella, la protagonista de la película homónima de 1968. "Me disfracé de mi 'monstruosa suegra' para Halloween… el ángel espacial original", ha escrito la cantante y actriz estadounidense en redes sociales.

Hailey y Justin Bieber

Ángel y diablo. La pareja formada por Hailey y Justin Bieber ha decidido ir a juego un año más en Halloween para convertirse en dos extremos.

Maluma

Junto a su familia, el cantante colombiano Maluma se ha disfrazado de marinero. Pero no de uno cualquiera: del capitán.

Luis Fonsi

Otro disfraz de pareja. Luis Fonsi y Águeda López se han reencarnado este Halloween en Danny y Sandy de la mítica película musical Grease (1978).

Niall Horan

El cantante irlandés Niall Horan también ha elegido un disfraz de película al convertirse en Woody, el personaje protagonista de la saga de animación Toy Story.

Teddy Swims

El estadounidense Teddy Swims también ha celebrado Halloween durante un concierto del 30 de octubre en Dallas (Texas). El cantante de Lose Control ha aparecido sobre el escenario convertido en el mismísimo Shrek.

Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter es una apasionada del terror, por lo que no podía faltar a la cita de disfrazarse en Halloween. Este año, ha elegido ser Penny Pingleton, un personaje de la película musical Hairspray (2007).

Sombr

El joven cantante estadounidense Sombr ha querido convertirse este 31 de octubre en Patrick Bateman, el personaje protagonista de la novela y película American Psycho.

Doechii

Doechii, la cantante estadounidense de Anxiety, se ha disfrazado de Helen Strangé, el personaje interpretado por Grace Jones en la película Boomerang (1992).

Lily Allen

Uno de los disfraces más celebrados en las redes sociales ha sido el de la cantante británica Lily Allen, quien ha lucido un conjunto con un estampado inspirado en los mapas de asientos de Ticketmaster. Porque, realmente, conseguir entradas para un concierto puede llegar a ser aterrador.

Lisa

La cantante tailandesa Lisa se ha disfrazado de una sirena aterradora.

Lizzo

La artista estadounidense Lizzo ha querido rendir un homenaje a Dolly Parton, el icono del country que murió el pasado 25 de agosto. "En 2024, cuando el mundo me dio la espalda, Dolly Parton me pidió que tocara la flauta en su álbum. Dolly, ¡eres un icono! Gracias por creer en lo bueno de la humanidad, por ver nuestra luz en la oscuridad y por querernos aun así", ha escrito en redes sociales. Además, Lizzo también se ha disfrazado de "conejita".

Emilia

La argentina Emilia se ha disfrazado del monstruo mitológico Medusa.

Tate McRae

La canadiense Tate McRae se ha convertido en Catwoman, el personaje de cómic creado por Bill Finger y Bob Kane.

Jade

La cantante británica Jade es una de las artistas que más en serio se toma Halloween, por lo que se ha disfrazado de una impresionante gárgola.

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