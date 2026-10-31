Setlist de Arde Bogotá para los conciertos de su gira 'Hervideros': todas las canciones, en orden

Arde Bogotá pasa de lo más íntimo a la celebración colectiva en 'Antifiesta' | Sony

Arde Bogotá comenzó el 29 de octubre su gira por salas Hervideros, cuyas entradas se vendieron exclusivamente en las taquillas presenciales de cada recinto. Se trata de un espectáculo muy cercano con el público, hasta el punto de que varias decenas de fans disfrutan del show encima del escenario.

Estos son los primeros conciertos de Arde Bogotá tras el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, Manufacturas del Club de la Gente Sola (MCGS), el cual suena al completo durante los espectáculos en directo del grupo con este reducido recorrido por España.

Después de Hervideros, Arde Bogotá saldrá de gira en 2027 con Cómo construir un recuerdo, donde los integrantes del grupo actuarán en grandes recintos de 11 ciudades españolas con 15 conciertos entre mayo y septiembre de 2027. Pero, antes, toca disfrutar de la banda desde las salas.

Todos los conciertos de 'Hervideros'

En total, la gira por salas de Arde Bogotá incluye 10 conciertos en ocho ciudades españolas. Entre medias, el grupo visita cuatro ciudades de Estados Unidos y México, aunque esos shows no forman parte de Hervideros.

29 de octubre – Hall Auditorio Mar de Vigo ( Vigo )

) 30 de octubre - Gijón Arena ( Gijón )

) 5 de noviembre – Industrial Copera ( Granada )

) 6 de noviembre – París 15 ( Málaga )

) 26 de noviembre - La Riviera ( Madrid )

) 27 de noviembre - La Riviera ( Madrid )

) 3 de diciembre – Palau Alameda ( Valencia )

) 4 de diciembre – Marmarela ( Alicante )

) 11 de diciembre - Sala Mamba! ( Murcia )

) 12 de diciembre - Sala Mamba! (Murcia)

Las canciones de la gira 'Hervideros'

En total, los conciertos de Arde Bogotá con la gira Hervideros cuentan con un repertorio de 17 canciones dividido en dos partes: primero, la banda interpreta todos los temas de su nuevo álbum, y después hace sonar seis de sus éxitos más conocidos.

Parte 1

Hervidero

Instrucciones

Señor Herrero

El Tesoro

Judas

Olivos

Bigger Splash

El club de la gente sola

Asidero

Antifiesta

Sacude

Parte 2

La torre Picasso

Exoplaneta

Los perros

Cariño

Qué vida tan dura

La salvación

Al final, para despedirse, suena de fondo Un beso y una flor de Nino Bravo.