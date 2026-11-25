EN 'CUERPOS ESPECIALES'
Santos Solano desglosa por qué sentimos vergüenza en entornos sociales
Santos Solano llega a Cuerpos especiales para hablar de la vergüenza como emoción social. "Nos ayuda a regular nuestro comportamiento en sociedad", defiende el colaborador. También sirve para reconocer errores y nos hace moldearnos con otras personas. "Nuestro cerebro es especialmente sensible a ser rechazado", explica Santos Solano, y por ello se activa la vergüenza tras acciones, por lo que nos "inventamos" lo que piensan los demás. El problema nace cuando se siente vergüenza por quiénes somos. Lo importante es aprender a convivir con esta emoción, "empezar con pequeños pasos".
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