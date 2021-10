¡Supera la crisis de los 30 con esta playlist de Jota Music!

Te interesa Más listas de Jota Music

"Hola, buenos días. Me llamo Noemí y soy de Madrid. Le quería pedir a Jota Music una playlist especial para ponerme cuando la gente me empieza a preguntar '¿Cuándo te vas a casar?' '¿Cuándo vas a tener hijos?' '¿Cuándo te vas a estabilizar?' Este tipo de cosas me hacen sentir supermayor y quería una lista de canciones que me hagan sentir joven de nuevo. O que, por lo menos, ¡no me recuerden que ya he pasado la treintena!. Dicho esto, os mando un abrazo enorme a todo el equipo de Cuerpos especiales. Lo hacéis muy bien y me encanta vuestro programa. ¡Ánimo con los madrugones!"

Javi Sánchez, que se convierte en Jota Music al sonar las 7.00, ha elaborado su playlist de este miércoles 27 de octubre.

¡Ojo los nacidos en los años 80! La crisis de los treinta puede estar al acecho, si es que aún no ha hecho acto de presencia. ¿Síntomas? ¡Numerosos! Entre ellos, preguntas como "¿Tienes pensado casarte?" "¿Cuándo te independizarás?" o "¡Date prisa si quieres tener hijos, que se te pasa el arroz!" ¿El remedio? Seis temazos de nuestro DJ favorito de Cuerpos especiales que te ayudarán a no perder nunca tu espíritu juvenil.

Si siempre has querido volver a tu juventud... ¡Esta es tu oportunidad! Súbete en la máquina del tiempo y viaja al pasado con esta playlist de Jota Music.

'Happy', de Pharrell Williams

'Mr. Saxobeat', de Alexandra Stan

'Fuego', de Eleni Foureira

'Oops! I Did It Again!', de Britney Spears

'Down For Love', de La Pegatina

'Savage Love', de Jason Derulo

Escucha estas seis canciones de juventud que Jota Music ha preparado para ti. ¡Oye! ¿Te han dicho alguna vez que aparentas diez años menos? ¡Los treinta son los nuevos veinte!

¿Quieres que Jota Music te prepare una playlist temática? Apunta el WhatsApp de Cuerpos especiales y envíale una nota de voz. El teléfono es 600565908.