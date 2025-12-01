Taburete estrena 'El perro que fuma', álbum con el que muestran que "es difícil renegar de lo que uno es"

Taburete llega a Cuerpos especiales para presentar su nuevo disco El perro que fuma , un álbum "autobiográfico" en el que se habla de esos males del día a día con los que "luchas".

Taburete se pega el madrugó para presentar su nuevo disco, El perro que fuma, en Cuerpos especiales. Un título que no ha pasado desapercibido para Eva Soriano y Dani Piqueras.

"El perro que fuma nos incita al mal, por así decirlo. Es básicamente el mal que hay dentro de ti, contra el que luchas y que se puede manifestar de muchas formas", han explicado, ejemplificándolo con esa ensaimada de chocolate que les han ofrecido al entrar en el estudio del anti-morning show.

Este nuevo proyecto tiene temas como Fenómenos cantantes, Tan desconectados y 110, y se trata de un proyecto "autobiográfico": "Es esa lucha por intentar ser mejor pero caemos en lo peor, es difícil renegar de lo que uno es". Para ello también han bebido del "amor" como "motor de cambio".

A pesar de eso el nuevo disco de Taburete es "muy chill", y representa su estado actual: "Estamos tranquilos […] y aunque sean letras tristes se escuchan ritmos alegres". Y es que la banda llevaba tiempo sin subirse a los escenarios, aunque ya han vuelto a los ruedos, donde ven las canciones que más triunfan.

Pese a llevar una década en la música y conocerse mucho entre sí, no siempre llegan a acuerdos, y eso pasó con las canciones 110 y Osaka, temas que expusieron a la votación al público para ver cuál se estrenaba como single. "Estuvo bien, porque hubo un buen duelo", ha explicado Willy Bárcenas. y al final salieron las dos.

Un encendido de luces en el centro de Madrid

Taburete encendió por sorpresa las luces navideñas de un edificio de Plaza de España, donde también actuaron junto a un coro de góspel, también covers como Un beso y una flor. "Solo hubo unos pocos afortunados que pudieron verlo", han explicado, pues lo de hacerlo por sorpresa se les fue un poco de las manos.

Taburete tiene una gira en 2026 programada con 15 conciertos de momento, pero prevén hacer festivales también. Y aunque no se les ha ocurrido nada "loco" para el directo, han contado que les hace ilusión volver a "una gira de salas".

"Es la primera vez que hemos montado una escenografía bonita. La gente que venga nos podrá ver vestidos guapos y con un escenario bonito. La gente que nos veía antes nos ha visto medio desnudos, con una pantalla y tarimas y poco más", ha contado Antón. Y así lo pudo ver la gente que asistió en la presentación de La Riviera.

Willy Bárcenas en El Desafío

Eva Soriano y Willy Bárcenas comparten experiencia televisiva: los dos forman parte de la próxima edición del concurso El Desafío en Antena 3.

Y el músico ha expresado cómo se ha sentido durante la grabación del formato: "La gente piensa que exagero, pero es verdad que es un programa que me ha cambiado muchas cosas en la vida. Me ha dado una disciplina y me ha hecho ver que casi nada es imposible. Si te lo trabajas y tal se puede hacer"

"He perdido nueve kilos entre el programa y el estrés", ha confesado el cantante.

Taburete ha terminado su experiencia en Cuerpos especiales con "un juego de rivalidad", en el que Antón y Guillermo han tenido que adivinar los primeros las canciones de su nuevo disco con tan solo un segundo de escucha.