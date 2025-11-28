Cinco candidatos y solo un ganador: vota por tu favorito para llevarse el premio en 'Pueblos especiales'

Vota por tu favorito para llevarse el premio en 'Pueblos especiales' | Europa FM

Cinco oyentes de Cuerpos especiales han contado las bondades de sus pueblos y ahora te toca a ti elegir cuál de los candidatos de la primera semana del concurso Pueblos especiales debe llevarse el premio. ¿Granja de Rocamora? ¿Cortes? ¿Campillo de Altobuey? ¿Santillán del Agua? ¿Estadilla? ¡Vota en nuestra encuesta y enchufa la radio el lunes para descubrir al ganador! El periodo de votaciones se cierra el 1 de diciembre a las 07:00 horas

¡Empiezan los Juegos del hambre! ¡Empieza el momento decisivo!

Vale, hemos exagerado un poco... Lo que empieza es la fase de votaciones de Pueblos especiales, el nuevo concurso de Cuerpos especiales para elegir los lugares más molones de España.

Cinco localidades —Granja de Rocamora, Cortes, Campillo de Altobuey, Santillán del Agua y Estadilla— se baten en duelo en esta primera semana de concurso y son los oyentes los que deben decidir cuál debe llevarse el premio. Sus vecinos ya han hecho de embajadores contándonos sus bondades, e incluso nos han hecho la pelota invitándonos a dar el pregón, pero ahora te toca a ti. ¿Cuál debe ser ganador?

El periodo de votaciones se cierra el 1 de diciembre a las 07:00 horas y el pueblo ganador se conocerá el mismo lunes. Eva Soriano y Nacho García anunciarán su nombre durante el programa.

Además, el lunes 1 arranca otra semana de Pueblos especiales con nuevos participantes. Recuerda, para presumir de localidad debes mandar un mensaje a 619 441 746 y sacar pecho vendiendo las bondades de tu pueblo. Conviértete en embajador por un día.