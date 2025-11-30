Despistaos cumple un emotivo sueño rodeado de amigos en el concierto del Palacio Vistalegre de Madrid

El Palacio Vistalegre de Madrid se ha llenado de amantes del pop rock nacional este 29 de noviembre para celebrar los 22 años de carrera de Despistaos , en un concierto con grandes hits y canciones más recientes cargado de emotividad, grandes artistas y una acústica inmejorable.

Corría el año 2003 cuando Despistaos se estrenaba en la música, y más de 22 años después celebran su concierto más importante hasta la fecha, lleno de nostalgia, perseverancia y temas que forman parte de la cultura popular de nuestro país.

La banda formada por Daniel Marco Varela, José Krespo, Lázaro Fernández y Alex Hernanz cumple un hito con su concierto más importante hasta la fecha y es que el grupo ha llenado hasta los bordes el Palacio Vistalegre de Madrid este 29 de noviembre, con Europa FM como radio oficial de la cita musical.

Un ritmo frenético casi sin descanso

Despistaos ha expandido su emoción desde el primer momento. El reloj ha marcado las 21:05 horas y la música épica ha dado paso a la banda saludando, que pronto ha arrancado con los primeros acordes de Mi mejor momento.

Sin pausa han continuado poniendo a bailar a los asistentes al ritmo de Un miércoles cualquiera, con la guitarra eléctrica como protagonista y una acústica perfecta. Y también sin parón alguno Ruido ha irrumpido en el palacio, arrancando el cántico del recinto.

Siguiendo con un ritmo frenético han seguido con Resucito, que la gente ha demostrado saberse de memoria. Y tras unos pocos segundos de descanso, los músicos han vuelto a los ruedos con 137 horas.

Con una energía inagotable la banda ha continuado ante los aplausos del público con A la luz de tus piernas, con los presentes como el coro perfecto de este temazo pop rock.

Los visuales han cambiado al ritmo que las canciones, pasando por todo un abanico de colores acompañado de un juego de luces que completaban el conjunto.

Como si de un disco se tratara Despistaos ha continuado sin descanso con la conocida Caricias en tu espalda, que han cantado desde el comienzo los grandes fans del grupo, que por un momento han sido las voces principales del tema.

Una banda celebrando su trayectoria

Después de siete canciones, Dani ha dado las noches a su público, recuperando el aire. Emocionado, ha advertido que apenas iba a hablar, pero ha recordado: "Hace 22 años hacíamos llenábamos nuestra primera sala Caracol, y ver cómo ha crecido la familia hasta hoy...". El artista no ha podido contener las lágrimas, y ha dejado claro que esta noche es de lo más especial para ellos.

El setlist ha continuado con Por volver a verte, regulando la energía tras un no parar de bailar y saltar. Los zapatos de un payaso ha removido la nostalgia de los fans de siempre, y Casi siempre casi nada se ha abierto paso ante el clamor y los gritos de los asistentes desde la primera nota.

Invitados como Peter y Carlos Escobedo

Así ha llegado el turno del primer invitado. "Hemos compartido grabaciones con un montón de gente e iba invitados peor es verdad que en los conciertos no solemos traer a tanta gente y hoy hemos invitado a unos pocos", ha introducido el vocalista, presentando así a Peter para interpretar juntos Y mírame. "Quiero un aplauso que se caiga Madrid entero", ha pedido al entrar su amigo y compañero.

El segundo invitado ha irrumpido desde Pignoise, Pablo Alonso, acompañando con el bajo en el tema Lo que hemos vivido. Y los gritos han resonado entre el público cuando ha empezado a sonar Desde que nos estamos dejando.

El siguiente invitado ha aparecido al son de El silencio, canción en la que la voz rasgada de Carlos Escobedo ha cogido el testigo y el protagonismo.

Un cambio en los instrumentos ha dado un pequeño respiro, pero pronto ha sonado Kansas city, mostrando el lado más romántico de la banda en directo.

Un set en acústico

El concierto ha dado paso a un Interludio con cambio de atrezo, y con un sofá rojo en el centro del escenario Krespo ha interpretado en acústico en acústico Un beso y nada más, con armónica incluida y Dani al violonchelo.

Este tercer acto ha continuado con este ambiente tan íntimo al ritmo de Hasta que pase la tormenta, con final inesperado de Física o química también en acústico.

"A lo largo de estos años hemos hecho canciones con un montón de gente y hay una persona que ha estado con nosotros en muchas etapas de nuestra vida y nos hace mucha ilusión tenerla aquí, a Georgina", han presentado. Con mucha ilusión, los artistas han cantado juntos una versión muy tierna de Vuelve a verme.

Un nuevo acto llegado con Muérdeme junto a Suu, y la armónica voz de la joven ha conquistado a todos los presentes. El show ha continuado así con Mientras bailas sola, que ha vuelto a subir la energía.

Así ha irrumpido una de las visitas más especiales: la de La La Love You y su colaboración Estrella, interpretada ante la ovación del Palacio Vistalegre.

"Dejadme que deje este huequito para dedicarse a la gente", ha compartido el cantante después de un proceso complejo hasta conseguir hacer este concierto. Y así han empezado a interpretar su hit Gracias.

Canciones únicas en directo

Física o química de ha hecho de rogar, pero la espera ha merecido la pena: Despistaos ha invitado al escenario a Walls, Hens y Enol para versionar a lo grande su mayor éxito, con el que han hecho vibrar a todos los espectadores.

Y el show ha continuado con un tramo final marcado por Nunca la primera, también de la mano de Veintiuno. "Es un día histórico para la música pop", ha gritado. Pero para momento histórico la interpretación de Cada dos minutos, que ha irrumpido tras Mi accidente preferido para traer al escenario por primera vez en la historia a Rulo y Kutxi junto a Despistaos. "Sin vosotros no habría existido Despistaos", ha dicho Dani, muy emocionado.

Con la energía desbordada, Despistaos ha cerrado este hito en su carrera al son de Estoy aquí, tema con el que ha celebrado junto al público la gran fiesta que han montado desde Carabanchel.

Un concierto que marca historia para la cultura musical de nuestro país.