Entradas Mad Cool 2026: cuándo salen a la venta, dónde comprarlas, precio y cartel
¡Ahora sí! El momento de comprar las entradas del Mad Cool 2026 ha llegado. Este lunes 1 de diciembre se activa la preventa y el jueves 4 se abren las taquillas virtuales para la venta general. Apunta todo lo que tienes que saber para hacerte con el abono completo o una entrada de día y repasa el cartel completo de la edición.
Madrid se convierte en escenario del Mad Cool al llegar el mes de julio. Del 8 al 11 el espacio Iberdrola Music acoge la cita musical que celebra ya a su décima edición.
Foo Fighters, Florence + The Machine, Lorde o Nick Cave son algunos de los grandes nombres del cartel de este año, que se anunció el pasado 10 de noviembre con la previsión inicial de que las entradas saliesen a la venta una semana más tarde.
Poco después se anunció un cambio de planes y la venta de entradas se movió al mes de diciembre. ¡Ahora es el momento de la compra!
Cuándo empieza la venta de entradas del Mad Cool 2026
La venta de abonos y entradas de día para el Mad Cool 2026 se celebra en dos pasos, y en dos fechas:
- Preventa. Del lunes 1 de diciembre a las 10:00 horas y se prolonga hasta el jueves 4 a las 09:59 horas.
- Venta general. A partir del jueves 4 de diciembre de 2025 a las 10:00 horas
Dónde comprar las entradas para el Mad Cool 2026
El lugar para comprar las entradas para el Mad Cool 2026 es la propia web del festival. La dirección exacta es www.madcooltickets.com.
Cuánto cuesta el abono para el Mad Cool 2026
Los precios del Mad Cool 2026 ya son oficiales, y es diferente si se accede a través de la preventa o de la venta general. Estos serían los precios de preventa:
- Abono 4 días general - 225 euros + gastos de distribución.
- Abono 4 días VIP - 380 euros + gastos de distribución.
Y estos son los precios de la venta general.
- Abono 4 días general - 240 euros + gastos de distribución.
- Abono 4 días VIP - 425 euros + gastos de distribución.
Cuál es el precio de las entradas de día
También los precios de las entradas de día varían según cuándo se compren. En preventa los precios son más baratos:
- Entrada de día general – 85 euros + gastos de distribución.
- Entrada de día VIP – 130 euros + gastos de distribución.
Las entradas de día son 10 euros más caros en venta general.
- Entrada de día general – 95 euros + gastos de distribución.
- Entrada de día VIP – 160 euros + gastos de distribución.
¿Cuántas entradas puede comprar una persona?
El máximo de entradas que puede comprar una persona son 10. Las pulseras serán enviadas todas a la misma dirección.
Qué artistas actúa en el Mad Cool 2026: el cartel completo
El día 8 de julio el festival dará el pistoletazo de salida con artistas como Foo Fighters, Moby, The War On Drugs o Wold Alice entre otros. La segunda jornada, la protagonizarán un elenco de artistas compuesto por artistas como Florence + The Machine, Jennie, Lorde, Teddy Swims, Zara Larsson, Charlie Puth o The Blaze. Duranteel día 10 de julio, se subirán al escenario grandes nombres como Twenty One Pilots, Kings Of Leon, Halsey o Pixies. El broche de oro lo pondrán cantantes y agrupaciones como Nick Cave, Pulp, The Black Crowes o David Byrne en el último día de este festival.
Listado al completo de los artistas del Mad Cool 2026
8 de julio, miércoles
- Foo Fighters
- Moby
- The War On Drugs
- Wolf Alice
- The Last Dinner Party
- The Warning
- Jehnny Beth
- The War and Treaty
- Palaye Royale
- Dogstar
- Hot Milk
- VILLANELLE
- HotWax
- Hoonine
- MADMADMAD
- Bigger Splash
9 de julio, jueves
- Florence + The Machine
- Jennie
- Lorde
- Teddy Swims
- Zara Larsson
- Renée Rapp
- Charlie Puth
- The Blaze (DJ set)
- CMAT
- Sadie Jean
- Zimmer90
- Chloe Slater
- Frost Children
- Son Mieux
- Florentenes
- La Paloma
- Boys Noize
- Palms Trax
- Yung Prado
- Amrita (The Loop)
10 de julio, viernes
- Twenty One Pilots
- Kings Of Leon
- Pixies
- Halsey
- A Perfect Circle
- Interpol
- Sigrid
- Holly Humberstone
- Midnight Generation
- Cliffords
- Usted Señalemelo
- Karen Dió
- Rio Kosta
- My First Time
- Polo & Pan (DJ set)
- Bunt.
- Swimming Paul
- Weval
- Maesic (The Loop)
11 de julio, sábado
- Nick Cave & The Bad Seeds
- Pulp
- The Black Crowes
- David Byrne
- Kasabian
- Jalen Ngonda
- The Vaccines
- Matt Berninger
- The Reytons
- Persia Holder
- Overpass
- TSSFU
- Supermodel
- Richie Hawtin
- Nina Kraviz
- Aerea
- Luxi Villar (The Loop)