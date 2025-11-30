Entradas Mad Cool 2026: cuándo salen a la venta, dónde comprarlas, precio y cartel

Madrid se convierte en escenario del Mad Cool al llegar el mes de julio. Del 8 al 11 el espacio Iberdrola Music acoge la cita musical que celebra ya a su décima edición.

Foo Fighters, Florence + The Machine, Lorde o Nick Cave son algunos de los grandes nombres del cartel de este año, que se anunció el pasado 10 de noviembre con la previsión inicial de que las entradas saliesen a la venta una semana más tarde.

Poco después se anunció un cambio de planes y la venta de entradas se movió al mes de diciembre. ¡Ahora es el momento de la compra!

Cuándo empieza la venta de entradas del Mad Cool 2026

La venta de abonos y entradas de día para el Mad Cool 2026 se celebra en dos pasos, y en dos fechas:

Preventa. Del lunes 1 de diciembre a las 10:00 horas y se prolonga hasta el jueves 4 a las 09:59 horas.

Del lunes 1 de diciembre a las 10:00 horas y se prolonga hasta el jueves 4 a las 09:59 horas. Venta general. A partir del jueves 4 de diciembre de 2025 a las 10:00 horas

Dónde comprar las entradas para el Mad Cool 2026

El lugar para comprar las entradas para el Mad Cool 2026 es la propia web del festival. La dirección exacta es www.madcooltickets.com.

Cuánto cuesta el abono para el Mad Cool 2026

Los precios del Mad Cool 2026 ya son oficiales, y es diferente si se accede a través de la preventa o de la venta general. Estos serían los precios de preventa:

Abono 4 días general - 225 euros + gastos de distribución.

- 225 euros + gastos de distribución. Abono 4 días VIP - 380 euros + gastos de distribución.

Y estos son los precios de la venta general.

Abono 4 días general - 240 euros + gastos de distribución.

- 240 euros + gastos de distribución. Abono 4 días VIP - 425 euros + gastos de distribución.

Cuál es el precio de las entradas de día

También los precios de las entradas de día varían según cuándo se compren. En preventa los precios son más baratos:

Entrada de día general – 85 euros + gastos de distribución.

– 85 euros + gastos de distribución. Entrada de día VIP – 130 euros + gastos de distribución.

Las entradas de día son 10 euros más caros en venta general.

Entrada de día general – 95 euros + gastos de distribución.

– 95 euros + gastos de distribución. Entrada de día VIP – 160 euros + gastos de distribución.

¿Cuántas entradas puede comprar una persona?

El máximo de entradas que puede comprar una persona son 10. Las pulseras serán enviadas todas a la misma dirección.

Qué artistas actúa en el Mad Cool 2026: el cartel completo

El día 8 de julio el festival dará el pistoletazo de salida con artistas como Foo Fighters, Moby, The War On Drugs o Wold Alice entre otros. La segunda jornada, la protagonizarán un elenco de artistas compuesto por artistas como Florence + The Machine, Jennie, Lorde, Teddy Swims, Zara Larsson, Charlie Puth o The Blaze. Duranteel día 10 de julio, se subirán al escenario grandes nombres como Twenty One Pilots, Kings Of Leon, Halsey o Pixies. El broche de oro lo pondrán cantantes y agrupaciones como Nick Cave, Pulp, The Black Crowes o David Byrne en el último día de este festival.

Listado al completo de los artistas del Mad Cool 2026

8 de julio, miércoles

Foo Fighters

Moby

The War On Drugs

Wolf Alice

The Last Dinner Party

The Warning

Jehnny Beth

The War and Treaty

Palaye Royale

Dogstar

Hot Milk

VILLANELLE

HotWax

Hoonine

MADMADMAD

Bigger Splash

9 de julio, jueves

Florence + The Machine

Jennie

Lorde

Teddy Swims

Zara Larsson

Renée Rapp

Charlie Puth

The Blaze (DJ set)

CMAT

Sadie Jean

Zimmer90

Chloe Slater

Frost Children

Son Mieux

Florentenes

La Paloma

Boys Noize

Palms Trax

Yung Prado

Amrita (The Loop)

10 de julio, viernes

Twenty One Pilots

Kings Of Leon

Pixies

Halsey

A Perfect Circle

Interpol

Sigrid

Holly Humberstone

Midnight Generation

Cliffords

Usted Señalemelo

Karen Dió

Rio Kosta

My First Time

Polo & Pan (DJ set)

Bunt.

Swimming Paul

Weval

Maesic (The Loop)

11 de julio, sábado