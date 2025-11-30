Veintiuno, La La Love You, Walls....Las actuaciones con invitados de Despistaos en el concierto del Palacio Vistalegre

veintiuno se une a Despistaos en 'Nunca la primera' en el concierto del Palacio Vistalegre de Madrid | LUCÍA ORTEGA

Despistaos ha celebrado la música en directo este 29 de diciembre con la emoción, la nostalgia y una energía desmedida como protagonista del concierto más especial de su carrera. Con un Palacio Vistalegre abarrotado y una Madrid temblando, la banda de pop rock vivió un importante show con Europa FM como radio oficial.

Y en una cita tan única el grupo ha querido contar con grandes compañeros y amigos, junto con los que han cantado en canciones, en directo o con los que tienen un vínculo de lo más especial. Algunos ya estaban confirmados, pero otros fueron una gran sorpresa para el directo.

Peter

El primer invitado fue la voz de su canción Y mírame. Hemos compartido grabaciones con un montón de gente e iba invitados pero es verdad que en los conciertos no solemos traer a tanta gente y hoy hemos invitado a unos pocos", introdujo el vocalista, presentando así a Peter. "Quiero un aplauso que se caiga Madrid entero", pidió al entrar su amigo y compañero. Juntos interpretaron con mucha alegría y talento este temazo.

Pablo Alonso de Pignoise

El segundo invitado irrumpió pronto. Y lo hizo desde Pignoise: Pablo Alonso apareció sobre el escenario, acompañando con el bajo en el tema Lo que hemos vivido. Y los gritos resonaron entre el público cuando empezó a sonar la enérgica Desde que nos estamos dejando.

Carlos Escobedo

La canción El silencio, fue interpretada por Despistaos junto a la voz rasgada de Carlos Escobedo.

Georgina

"A lo largo de estos años hemos hecho canciones con un montón de gente y hay una persona que ha estado con nosotros en muchas etapas de nuestra vida y nos hace mucha ilusión tenerla aquí, a Georgina", han presentado. Con mucha ilusión, los artistas han cantado juntos una versión muy tierna de Vuelve a verme.

Suu

Despoistaos también celebró la música y la compañía con Muérdeme junto a Suu, y la armónica voz de la joven conquistó a todos los presentes.

La la Love You

A mitad de concierto irrumpió una de las visitas más especiales: la de La La Love You y su colaboración Estrella, interpretada ante la ovación del Palacio Vistalegre.

Walls, Hens y Enol

Física o química se hizo de rogar, pero la espera ha merecido la pena: Despistaos invitó al escenario a Walls, Hens y Enol para versionar a lo grande su mayor éxito, con el que hicieron vibrar y disfrutar a todos los espectadores.

Veintiuno

El show no podía seguir sin la esperada aparición de Veintiuno para interpretar a dúo Nunca la primera. Las voces de los artistas empastaron a la perfección, al igual que sus respectivas energías."Es un día histórico para la música pop", gritó Diego Arroyo.

Rulo y Kutxi

Para momento histórico la interpretación de Cada dos minutos, que trajo al escenario por primera vez en la historia a Rulo y Kutxi junto a Despistaos. "Sin vosotros no habría existido Despistaos", dijo Dani, muy emocionado por vivir un momento así 18 años después del estreno de la canción.