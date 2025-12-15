Tamar Novas presenta 'Rondallas': "Me llamaron para otro papel pero yo me enamoré de este personaje"

Tamar Novas llega a los cines el 1 de enero de 2026 con Rondallas , la nueva película de Daniel Sánchez Arévalo. El actor interpreta a un hombre de 40 años que vive con su hermano mellizo, al que da vida Xosé Antonio Touriñán, aunque la realidad es que lo llamaron para otro papel. Se empeñó en que quería a este personaje y se le dio tan bien que recibió una oferta durante el rodaje. En la entrevista también habla de la jugarreta que le hizo Xoel López en la TVG.

El cine ha llegado este lunes al estudio de Cuerpos especiales de la mano de Tamar Novas, que ha venido a presentar Rondallas, la nueva película de Daniel Sánchez Arévalo que llega a las salas el 1 de enero de 2026.

El actor de Santiago de Compostela da vida a un hombre de 40 años que vive con su hermano mellizo, al que da vida el actor Xosé Antonio Touriñán con el que a priori no tiene nada que ver aunque el director logra que haya una conexión familiar. "Es guarda rural y su pasión es la rondalla y el club de remo", ha contado al hablar de este personaje del que se enamoró al leer el guion.

"No me querían para este personaje pero insistí", ha explicado a Eva Soriano y Nacho García en la entrevista en la que ha contado también que la película es un sueño cumplido. "Era espectador de las pelis de Daniel Sánchez Arévalo, siempre quise currar con él. Hice esta peli y acabo de terminar otra", ha explicado después de alabar la capacidad del director de contar cosas importantes y que la gente salga del cine con buen sabor de boca.

En Rondallas, los vecinos del pueblo protagonista se enfrentan al drama de un naufragio, inspirado en la tragedia de Villa de Pitanxo ocurrida en 2022 y en la que murieron 21 de los 24 tripulantes de un pesquero gallego que naufragó en Terranova. Para salir de este bache, se proponen montar una rondalla y participar en el concurso de rondallas que se celebra en enero en Vigo.

"Actuamos en el certamen real, en los descansos aprovechamos a todo el público", ha contado sobre el rodaje de las escenas del concurso en la que obtuvo una propuesta laboral: "Después de las rondallas reales recibí ofertas para ser abanderado."

Además de hablar del rodaje y del buen rollo que inundó los ensayos, Tamar Novas también ha hablado de su paso por la TVG con Xoel López, que le hizo una jugarreta que ha aprovechado para sacar a la luz.

"Me abandonó durante la canción", ha contado desvelado el actor que tuvo que cantar Lodo con su amigo. "Quiero decir que fui a este embolado porque él me lo pidió en el Festival PortAmérica, salió bastante bien y la gente se vino arriba", ha añadido para explicar sobre cómo acabaron cantando en la televisión de Galicia. "Yo a Xoel no le diría que no nunca, es mi ídolo de infancia y ahora lo considero un amigo y estoy feliz".

La cuestión es que no le pudo decir que no y Xoel, Tamar y Pepe Solla se volvieron a subir al escenario en el Land Rober, lo que no se esperaba es es que el músico se alejase del micro en el directo (ya con público) y tuviese que defender solo la canción. "Aprovecho para pedir perdón a los afectados", ha dicho en Cuerpos especiales sobre su actuación que se ha atrevido a poner nota: nivel primer casting de un talent musical. ¿Estás de acuerdo?