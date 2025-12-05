Haz de juez en la segunda semana de Pueblos especiales y vota por la localidad ganadora

El plazo para votar se cierra el martes 9 de diciembre a las 07:00 horas

Cortes, en Navarra, puede presumir de ser el primer ganador del concurso Pueblos especiales de Cuerpos especiales pero muy pronto dejará de estar solo en la lista de las localidades más molonas de España. La encuesta para elegir al ganador de la segunda semana de concurso ya está abierta.

Los oyentes de Europa FM volvéis a sentaros en la mesa del jurado para repartir los puntos y seleccionar la localidad que debe llevarse el premio a la más especial. ¿Cuál se lo merece esta vez?

Vallbona de les Monges, Callao Salvaje, Magaluf, Almedinilla y Tarazona de la Mancha compiten en esta ocasión por hacerse con el título y, ya de paso, que su embajador se lleva un kit especial del programa como premio. Su alegato final bien merece un reconocimiento...

El plazo para votar se abre este viernes 5 de diciembre y se cierra el 9 de diciembre a las 07:00 horas ya que el lunes 8 es fiesta. El martes se conocerá el nombre del ganador y se abrirá una nueva semana de concurso.

¡No te olvides! Si quieres demostrar que tu pueblo mola más que ninguno y merece entrar en el club de los Pueblos especiales, manda un mensaje al 619 441 746 enumerando sus virtudes. El equipo del programa se pondrá en contacto contigo.