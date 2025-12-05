Haz de juez en la segunda semana de Pueblos especiales y vota por la localidad ganadora
Termina la semana y llega el momento de votar. En Cuerpos especiales buscamos al segundo ganador del concurso Pueblos especiales para que se una a Cortes (Navarra) en la lista de Pueblos más molones de España. ¿Cuál debe ganar?
El plazo para votar se cierra el martes 9 de diciembre a las 07:00 horas
Cortes, en Navarra, puede presumir de ser el primer ganador del concurso Pueblos especiales de Cuerpos especiales pero muy pronto dejará de estar solo en la lista de las localidades más molonas de España. La encuesta para elegir al ganador de la segunda semana de concurso ya está abierta.
Los oyentes de Europa FM volvéis a sentaros en la mesa del jurado para repartir los puntos y seleccionar la localidad que debe llevarse el premio a la más especial. ¿Cuál se lo merece esta vez?
Vallbona de les Monges, Callao Salvaje, Magaluf, Almedinilla y Tarazona de la Mancha compiten en esta ocasión por hacerse con el título y, ya de paso, que su embajador se lleva un kit especial del programa como premio. Su alegato final bien merece un reconocimiento...
El plazo para votar se abre este viernes 5 de diciembre y se cierra el 9 de diciembre a las 07:00 horas ya que el lunes 8 es fiesta. El martes se conocerá el nombre del ganador y se abrirá una nueva semana de concurso.
¡No te olvides! Si quieres demostrar que tu pueblo mola más que ninguno y merece entrar en el club de los Pueblos especiales, manda un mensaje al 619 441 746 enumerando sus virtudes. El equipo del programa se pondrá en contacto contigo.
- 1
Vallbona de les monges (Lleida)
Población - 220 habitantes | Reclamo - Monasterio cisterciense en el que siguen viviendo monjas | Otras cosas típicas - dos lavaderos antiguos, uno para los difuntos y otros para los vivos, un museo del cine y otro sobre la peculiar forma de creación del pueblo
- 2
Callao Salvaje (Tenerife)
Población - 2.458 habitantes | Reclamo - Los atardeceres legendarios y el vislumbramiento de La Gomera | Otras cosas típicas - las costillas con papas y el pollo con mojo y se pueden entrenar deportes profesionales como el fútbol, el ciclismo, y anteriormente la lucha canaria.
- 3
Magaluf (Mallorca)
Población - 5.00 habitantes | Reclamo - son 'el pueblo de la alegría', 190 bares y ninguna librería | Otras cosas típicas - la sobrasada, el tumbet, los correfocs de la fiesta de Santo Antonio Abad y el turismo británico travieso
- 4
Almedinilla (Córdoba)
Población - un poco más de 2.000 habitantes | Reclamo - el coliseo romano | Otras cosas típicas - yacimientos romanos, poblado íbero y Festum, un festival romano que se celebra en agosto con bacanales
- 5
Tarazona de la Mancha (Albacete)
Población - alrededor de 6.500 habitantes | Reclamo - los carnavales | Otras cosas típicas - el atascaburras, una comida típica que te deja una semana sin ir al baño, y su gente, muy amable, atractiva y amiga de sus amigos