Si todavía no has terminado los exámenes de enero, no puedes perderte esta playlist de Jota Music

¿Quién no se ha puesto nunca una playlist para estudiar? Hay quiénes lo hacen siempre para mejorar su concentración y su nivel de motivación. ¡Pero atención! No vale cualquier canción. ¿Sabes cuál es la mejor música para estudiar? Todos los temazos que te pone Jota Music.

Te interesa La playlist de Jota Music

"Hola chicos, me llamo Patri, y soy de Zaragoza. Primero deciros que me encanta el programa y que lo escucho siempre que puedo. Hoy tengo dos exámenes seguidos de tres horas en la Universidad. La verdad es que me vendría muy bien una playlist de esas que te levantan el ánimo y te hacen bailar. Me ayudáis mucho, un beso".

Llámalos como quieras: el infierno, muerte y destrucción, tu mayor tortura... O los exámenes finales de enero. Si todavía sigues de exámenes, esta es tu playlist: cinco canciones de Jota Music para que, de vez en cuando, levantes la vista de los libros y te pongas a bailar.

Que no decaiga el ánimo... ¡Y mucha suerte!

'Believe', de Cher

'Cuestión de Suerte', de Natalia Lacunza

'Hypnotized', de Purple Disco Machine

'Stressed Out', de Twenty One Pilots

'Con Calma', de Daddy Yankee feat. Snow

¿Quieres que Jota Music te prepare una playlist temática? Apunta el WhatsApp de Cuerpos especiales y envíale una nota de voz. El teléfono es 600565908.