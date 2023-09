La La Love You: "El principio de algo' ha superado a 'El fin del mundo"

La banda de indie española La La Love You está rompiendo los moldes. Para empezar, es su quinta visita al mejor y más divertido morning Cuerpos Especiales, y eso tiene consecuencias. Además, por si eso fuera poco, el grupo ha llegado a la mesa de Eva Soriano e Iggy Rubín llenito de novedades y buenas noticias, en las que se ha colado incluso un récord.

100 millones de reproducciones de su canción 'El fin del mundo'

David Merino, voz y guitarra del grupo, Roberto Amor, voz y guitarra, y Lydia Carré, coros y bajo, —incorporada después de la baja de Celia Beck, que formó parte del grupo durante 10 años— han visitado el programa (a falta del batería Óscar Hoyos) para celebrar con nosotros un hito en la música indie en España.

La banda está rompiendo los moldes: ha batido un récord inédito en el país con su canción El fin del mundo, que lanzaron de la mano de Olaya Axolotes Mexicanos en 2019. El grupo de música independiente ha superado las 100 millones de reproducciones en Spotify. El éxito del tema es rotundo en el género. Otras bandas pertenecientes a él, como Vetusta Morla, acumulan algo más de 70 millones de escuchas con su archiconocido tema Copenhague.

La La Love You – El fin del mundo feat. Olaya Axolotes Mexicanos

Una quinta visita por primera vez en la historia del programa

El hito musical recién logrado de la banda no es el único que han venido a celebrar este miércoles. Ese no es su único récord conseguido, porque... Ha pasado. Cuerpos Especiales ha otorgado por primera vez en su historia una de sus taquillas, un premio ansiado por los invitados que visitan el programa. Y los afortunados no han sido otros que los integrantes de La La Love You, que han colocado un quinto sello en el pasaporte de visitas a nuestro morning este miércoles.

Después de cinco entrevistas que han convertido a los presentadores y los músicos en amigos, Eva e Iggy han decidido dedicar la entrevista a conocerse más a fondo y han obligado a los artistas a sincerarse sobre número de pie y dualidad entre perros y gatos.

Pero no ha faltado tiempo para customizar la recién estrenada taquilla y los artistas han colocado dentro de ella sus bienes más preciados. En el caso de Lydia, el contorno de ojos de su skin care, de la que se declara fan, y en el caso de ellos, nos han dejado al Doctor Shimi, el peluche que les regaló el público de México, país al que harán su quinta visita próximamente.

Un documental y una cita en el Wizink

Los chicos de La La Love You están preparándose para sacar un documental, de ahí que hayan llegado esta vez al programa con un cámara extra. Su hito con las 100 millones de reproducciones no es lo único memorable que han hecho últimamente. El single que sacaron hace meses El principio de algo, con Samuräi, va por el mismo camino que su ya himno El fin del mundo.

La La Love You & Samuraï - El principio de algo

Puede que los siguientes trabajos se planteen como un reto después de un exitazo, pero la verdad es que el grupo ya ha roto otros récords personales con otros temas.

"No tenía presión hasta que me lo han dicho por décima vez como hoy", han reído. "Sí [hay presión], pero creo que con El principio de algonos quitamos un poco esa presión porque es la primera canción que ha superado en muchas cosas a El fin del mundo", han confesado los intérpretes. "Ha sido disco de oro antes de El fin del mundo, ha estado por encima en los charts...", ha explicado Amor.

Por eso y por todo lo que les está pasando, La La Love You tiene una gran cita en su gira, una parada que se celebrará en el WiZink Center de Madrid el próximo 15 de marzo. Y atención, porque empezaron vendiendo solo las entradas para pista y no hacen más que ampliar la zona: "Estamos abriendo cada vez más zonas del recinto, estamos dispuestos a poner todo a la venta".

Felicidades por el doble hito y, ¡que viva la música!