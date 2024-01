Vicco, Abraham Mateo y su amor por los 'chochos', protagonistas del programa 500 de Cuerpos especiales

Europa FM celebra 500 programas de Cuerpos especiales y Vicco se ha unido a la fiesta en pleno aniversario personal. Hace un año que Nochentera arrasó gracias a su paso por el Benidorm Fest, y la canción ya tiene nada más y nada menos que siete discos de platino. Su madre no deja de hacer hueco en la sala de música para guardar ahí sus reconocimientos. "Tiene de todo", cuenta la artista.

Su último tema se llamatequieroy lo canta junto a Abraham Mateo. "La letra es como una despedida, habla de aprovechar los últimos momentos. Yo creo que hay que enfocar así las relaciones, así lo disfrutas más", ha dicho sobre vivir el presente.

Lo que no se esperaba la cantante era que el mismísimo Abraham Mateo apareciese por sorpresa en el programa especial para confirmar el rumor de que es un adicto a los altramuces. "Me encantan los altramuces, es un pasatiempo que tengo y me enteré hace poquito de que también se le llaman chochos", ha bromeado el artista.

Los cuerpos querían destapar algún secreto del malagueño, pero es que todo el mundo l adora. "Se trata de tener los pies en la tierra, y tratar a todo el mundo por igual", ha contado.

Cuando compuso tequiero lo hizo tirando de humor. "Es una canción muy bonita a la que le añadí mis bromas de cuñado, con el vi-vi-vi-como me mirabas. Todo el mundo sabe que hago estas bromas malas", ha añadido el artista, que ha recuperado los ritmos ochenteros en sus últimas canciones.

Abraham Mateo, en el especial 500 programas de 'Cuerpos especiales'.

Los fans de Abraham se llaman Abrahamers y los de Vicco han dejado a Eva en shock: "Mavicones". "Ha sido una conexión instantánea, y en directo la cantamos y la disfrutamos muchísimo", ha contado el artista. Ninguno descarta volver a unirse en una segunda colaboración. "Si la vida nos lleva a juntarnos de nuevo, yo encantadísima", ha aseguado Vicco.

Ella ya lo petó en el Benidorm Fest, y Abraham no lo descarta... "Pero ahora mi agenda está muy llena. Yo lo veo siempre. Nos juntamos en mi casa, compramos chucherías y es un día bonito. Representar a España en Eurovisión sería guay pero tendría que parar para centrarme en solo en eso. Ahora le mando toda la fuerza a mi hermano, está ahí Lérica, así que lo apoyo a muerte".

Vicco también tiene favoritos: Noan, Marlena, Lérica... "Es 50/50, la canción y la puesta en escena", ha admitido la cantante, que reconoce que no se le da nada bien el baile ni los challenges de TikTok. Menos mal que estaba Abraham dispuesto a enseñarle la coreo de tequiero a Eva... ¡Y lo han bordado!

Escucha Cuerpos especiales de lunes a viernes de 07 a 11h en Europa FM.